Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων

Αν και στην αρχή, ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα, το μεσημέρι της Τρίτης (30.09.2025) ανταποκρίθηκε στις πρώτες βοήθειες που του παρείχαν οι διασώστες, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά να υποκύψει στα τραύματά του.

Ο 53χρονος μαζί με άλλα 4 – 5 φαίνεται πως έψαχναν για λίρες σε σπηλιά στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη Λάρισας με αποτέλεσμα να σκάψουν λαγούμι 22 μέτρων. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία και έτσι βγήκαν από το σημείο αλλά το θύμα εγκλωβίστηκε και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Η επιχείρηση διήρκησε ώρες καθώς κάθε φορά που επιχειρούσαν να τον απεγκλωβίσουν, γίνονταν κατολίσθηση. Εν τέλει οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν με τον 53χρονο να έχει πλήρως τις αισθήσεις του και να επικοινωνεί με τους παρευρισκόμενους.

Λόγω των σοβαρών τραυμάτων του όμως, έφυγε από τη ζωή, αναφέρουν πληροφορίες της «Κοινωνίας Ώρα Mega».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι άνδρες να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.

