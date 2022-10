Λάρισα: Ένοχοι ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης διαμερίσματος για τον θάνατο 22χρονου από ηλεκτροπληξία

Ποινή τριετούς φυλάκισης επιβλήθηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε έναν ιδιοκτήτη διαμερίσματος, όπως και σε έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, που παραπέμφθηκαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ψεύδη υπεύθυνη δήλωση, με αφορμή τον θάνατο 22χρονου φοιτητή από ηλεκτροπληξία, ο οποίος νοίκιασε μια γκαρσονιέρα που με τον πλέον τραγικό τρόπο αποδείχτηκε πως δεν ήταν ασφαλής.

«Ένα θλιβερό και λυπηρό περιστατικό», όπως το χαρακτήρισε Εισαγγελέας της έδρας, καθώς ένας 22χρονος, βρέθηκε στη Λάρισα από το Καρπενήσι για σπουδές, έχασε τελικά τη ζωή του, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία, αφού η ισόγεια γκαρσονιέρα που μίσθωσε στην περιοχή πρώην Ακαδημίας, παρά το υποχρεωτικό του νόμου, δεν διαθέτει εγκατάσταση διάταξης διαφορικής προστασίας (ρελέ διαρροής) στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού.

Ο φοιτητής επί πτυχίω στο ΤΕΙ Λάρισας, Αλέξανδρος Τσιάλτας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του και έχοντας βρει εργασία στη Λάρισα, τραυματίστηκε θανάσιμα στις 4 Ιανουαρίου 2019, όταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ κάθισε στο κρεβάτι του «προσέγγισε το αριστερό του πόδι, το οποίο είχε υγρασία, στις γρίλιες θερμαντικού σώματος που λειτουργούσε στο maximum, μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος – είτε από τις ηλεκτρικές αντιστάσεις μέσα από της γρίλιες σαν τόξο είτε από την αριστερή βάση του σώματος, η οποία είχε σπάσει και συγκρατούνταν με ένα λάστιχο, με συνέπεια να ακουμπάει στο χαλί, το οποίο πιθανώς ήταν υγρό και δεν απορροφήθηκε – αποσβέστηκε από την ανύπαρκτη γείωση του φις του ηλεκτρικού σώματος, δεν απορρίφθηκε περαιτέρω από το ρελέ διαρροής που δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα την δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος από το σώμα του και τον θάνατο του εξαιτίας ηλεκτροπληξίας, ο οποίος θα είχε με βεβαιότητα αποφευχθεί εάν στον ηλεκτρικό πίνακα είχε εγκατασταθεί το ρελέ διαρροής.

Στα γεγονότα αναφέρθηκαν με τις καταθέσεις τους χθες οι γονείς, ο αδελφός και φίλοι του άτυχου φοιτητή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι πληροφορήθηκαν την πραγματική αιτία του 22χρονου, μετά και την ιατροδικαστική έκθεση. Κατέθεσε, επίσης, ο πραγματογνώμονας που συνέταξε την έκθεση, ενώ στην απολογία του ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης της γκαρσονιέρας αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν γνώριζε κάτι και πως ο ηλεκτρολόγος ήταν αυτός που έκανε την εγκατάσταση. Ο ηλεκτρολόγος δεν παρέστη στην δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε, με την συνήγορο του να σημειώνει πως έγιναν όλα τα προβλεπόμενα κατά την εγκατάσταση, όπως επίσης, είχε τοποθετηθεί ρελέ διαρροής, το οποίο κατά την πορεία, άγνωστο πως, αφαιρέθηκε.

Η Εισαγγελέας της έδρας σημείωσε πως ηλεκτροπληξία του 22χρονου «οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε ρελέ διαρροής και πέρα από την αδιαμφισβήτητη ευθύνη του ηλεκτρολόγου, υπάρχει και συγκλίνουσα ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος όφειλε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρολογικό πίνακα και το σπίτι να είναι απόλυτα ασφαλές». Είναι σαφές ότι ηλεκτροπληξία επήλθε επειδή δεν υπήρχε ρελέ διαρροής, κάτι τόσο απλό και δεδομένο», κατέληξε η εισαγγελέας, προτείνοντας την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ για τον ηλεκτρολόγο πρότεινε, επίσης, την ενοχή του, όπως κατηγορείται και για την πράξη της ψεύδους υπεύθυνής δήλωσης.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση περί ενοχής και των δύο κατηγορουμένων, στους οποίους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, ενώ στον ηλεκτρολόγο επιβλήθηκε πρόσθετη ποινή φυλάκισης 4 μηνών για την δεύτερη κατηγορία, της ψευδούς δήλωσης. Οι ποινές επιβλήθηκαν με τριετή αναστολή.

Ο νεαρός Αλεξάνδρος είχε πάει στο «Ελλάδα έχει ταλέντο»

Ο 22χρονος με καταγωγή από το Καρπενήσι, ο οποίος είχε έρθει στη Λάρισα για σπουδές, εργαζόταν σε κατάστημα της πόλης ενώ είχε πάθος με τον χορό.

Στο προφίλ του στο Instagram μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του ήταν μια συλλογή φωτογραφιών από τον χρόνο που είχε περάσει σχολιάζοντας με τους στίχους από το γνωστό κομμάτι του Στίβι Γουόντερ “I just called to say I love you”.

Aυτό το φωτογραφικό άλμπουμ στιγμών έμελλε να είναι και το τελευταίο του.

Ο 22χρονος ήταν επίσης μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου.

protothema.gr

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου