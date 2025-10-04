Λάρισα: 47χρονη έχασε τη ζωή της έξω από Κέντρο Υγείας

Μία 47χρονη έχασε τη ζωή της τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Τεμπών, στον νομό της Λάρισας έξω από το Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το larissanet, η άτυχη γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων.

Ωστόσο, λίγο πριν εισέλθει στο Κέντρο Υγειάς κατέληξε, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών.

