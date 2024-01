Λάνθιμος και Πέιν στα Βραβεία BAFTA: Δύο Έλληνες και μια ελληνική συμπαραγωγή στις υποψηφιότητες

Με 11 υποψηφιότητες [καλύτερης ταινίας, καλύτερης βρετανικής ταινίας, καλύτερης σεναριακής διασκευής, καλύτερου Πρώτου Γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν, καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας, καλύτερων κουστουμιών, καλύτερου μοντάζ, καλύτερων μαλλιών και μακιγιάζ, καλύτερης μουσικής επένδυσης, καλύτερης διεύθυνσης παραγωγής, καλύτερου επιτεύγματος στα οπτικά εφέ] το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου θριαμβεύει στις υποψηφιότητες των Bafta.

Η ταινία που έχει σκαρφαλώσει στην 143η θέση πιο αγαπημένης ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου στο IMDB συνεχίζει να κερδίζει μέρα με τη μέρα υποψηφιότητες και αναγνώριση από το μη δεδομένο κοινό της, αυτό του αμιγούς εμπορικού κινηματογράφου.

Δύο περισσότερες υποψηφιότητες έχει ο βετεράνος βρετανός Κρίστοφερ Νόλαν με το «Όπενχάιμερ». Στην 74η θέση του IMDB βρίσκεται το «Oppenheimer» που δίνει ελπίδες επιβράβευσης στον Νόλαν στις κατηγορίες καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο σενάριο. Η Έμιλυ Μπλαντ είναι υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης δεύτερης γυναικείας ερμηνείας, ο Ρόμπερτ Ντάουνυ Τζούνιορ στην αντίστοιχη αντρική, ο Κίλιαν Μέρφυ (φυσικά ως φαβορί) για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, καθώς και για τα βραβεία καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας, κουστουμιών, μοντάζ, μαλλιών και μέικ-απ, καλύτερης μουσικής, διεύθυνσης παραγωγής και ήχου.

Το «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» [ή αλλιώς η πιο αδικημένη ταινία της χρονιάς που κερδίζει συνέχεια υποψηφιότητες αλλά καταλήγει με ελάχιστα βραβεία] έχει 9 υποψηφιότητες: καλύτερης ταινίας, καλύτερης δεύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλύτερου casting, καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας, καλύτερων κουστουμιών, καλύτερου μοντάζ, καλύτερων μαλλιών και μακιγιάζ, πρωτότυπης μουσικής και διεύθυνσης παραγωγής. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Μάρτιν Σκορσέζε αγνοήθηκε εντελώς.

Με ίδιο αριθμό υποψηφιοτήτων εμφανίζεται και η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» με τον Τζόναθαν Γκλέιζερ να φιγουράρει σε 4 κατηγορίες, αυτές των καλύτερης βρετανικής ταινίας, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (τέλεια αντίφαση), καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης δεύτερης γυναικείας ερμηνείας Για τη Σάντρα Ούλερ, καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας, καλύτερο μοντάζ, καλύτερη διεύθυνση παραγωγής και καλύτερου ήχου.

7 υποψηφιότητες μοιράζονται 3 ταινίες, το «Ανατομία μιας Πτώσης», «Μαέστρο» και «Τα Παιδιά του Χειμώνα». Η τρίτη ταινία μας αφορά λίγο περισσότερο ως χώρα καθώς ο Αλεξάντερ Πέιν (ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης) θα κονταροχτυπηθεί με τον Γιώργο Λάνθιμο για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, θα διαγωνιστεί ως καλύτερη ταινία της χρονιάς, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης πρώτης ανδρικής ερμηνείας για τον Πολ Τζιαμάτι και δεύτερης για την Νταβάιν Τζόυ Ράντολφ, καλύτερης δεύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον πρωτοεμφανιζόμενο Ντόμινικ Σέσα και καλύτερου κάστινγκ.

Το «Άγνωστοι μεταξύ μας» κερδίζει 6 υποψηφιότητες: Καλύτερη βρετανική ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο σενάριο (και τα 3 βραβεία με εκπρόσωπο τον σκηνοθέτη Andrew Haigh), καλύτερος δεύτερος γυναικείος και αντρικός ρόλος για την Claire Foy και τον Paul Mescal αντίστοιχα και καλύτερου casting. Κάνει όμως πραγματική εντώπωση ότι ο Άντριου Σκοτ που ήταν υποψήφιος και για Χρυσή Σφαίρα, έχει αγνοηθεί από τις υποψηφιότητες.

Το άλλο μισό του Μπάρμπενχάιμερ, δηλαδή η «Μπάρμπι» και το αδικημένο [γενικότερα] «Saltburn» κερδίζουν μόλις 5 υποψηφιότητες.

Αναλυτικότερα οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Όπενχάιμερ

Poor Things

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Άγνωστοι Μεταξύ μας

How To Have Sex

Ναπολέων

Η Τελευταία Παμπ

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό καλλιτέχνη

Blue Bag Life – Lisa Selby (σκηνοθεσία) Rebecca Lloyd-Evans (σκηνοθεσία και παραγωγή) Alex Fry (παραγωγή)

Bobi Wine: The People’s President – Christopher Sharp (σκηνοθεσία) (συσκηνοθεσία με τον Moses Bwayo)

Earth Mama – Savanah Leaf (σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή) Shirley O’Connor (παραγωγή) Medb Riordan (παραγωγή)

How To Have Sex – Molly Manning Walker, σενάριο και σκηνοθεσία

Is There Anybody Out There – Ella Glendining, σκηνοθεσία

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

20 Days In Mariupol

Ανατομία μιας Πτώσης

Περασμένες Ζωές

Η Κοινωνία του Χιονιού

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyone Utopia

Still: A Michael J Fox Movie

Wham!

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

The Boy And The Heron

Chicken Run: Dawn Of The Nugget

Elemental

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Καλύτερη σκηνοθεσία

Άγνωστοι Μεταξύ μας – Andrew Haigh

Ανατομία μιας Πτώσης – Justine Triet

Τα Παιδιά του Χειμώνα – Alexander Payne

Maestro – Bradley Cooper

Όπενχάιμερ – Christopher Nolan

Ζώνη Ενδιαφέροντος – Jonathan Glazer

Πρωτότυπο Σενάριο

Ανατομία μιας Πτώσης – Justine Triet, Arthur Harari

Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach

Τα Παιδιά του Χειμώνα – David Hemingson

Maestro – Bradley Cooper, Josh Singer

Περασμένες Ζωές – Celine Song

Διασκευασμένο Σενάριο

Άγνωστοι Μεταξύ μας – Andrew Haigh

American Fiction – Cord Jefferson

Όπενχάιμερ – Christopher Nolan

Poor Things – Tony McNamara

Ζώνη Ενδιαφέροντος – Jonathan Glazer

Καλύτερoς Α’ Γυναικείος Ρόλος

Fantasia Barrino – Το Πορφυρό Χρώμα

Sandra Huller – Ανατομία Μιας Πτώσης

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

Καλύτερoς Α’ Ανδρικός Ρόλος

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Όπενχάιμερ

Teo Yoo – Περασμένες Ζωές

Καλύτερoς Β’ Γυναικείος Ρόλος

Emily Blunt – Όπενχάιμερ

Danielle Brooks – Το Πορφυρό Χρώμα

Claire Foy – Άγνωστοι Μεταξύ μας

Sandra Huller – Ζώνη Ενδιαφέροντος

Rosamund Pike – Saltburn

Da’Vine Joy Randolph – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κάστινγκ

Άγνωστοι Μεταξύ μας

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

How to Have Sex

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού