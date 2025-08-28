Mε λαμπρότητα η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στο γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο της Ι.Μ. Φωκίδος

Με βαθιά κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Φανουρίου, του Μεγαλομάρτυρος, στο γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου Τρικόρφου, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Η φετινή εορτή αποτέλεσε μια ευλογημένη ευκαιρία για πνευματική ανανέωση και σύναξη χιλιάδων πιστών, που προσήλθαν για να τιμήσουν τον Άγιο Φανούριο.

Την παραμονή της εορτής, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Της ακολουθίας προεξήρχε ο Πνευματικός του Ιερού Ησυχαστηρίου και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

Στο κήρυγμά του, ο Γέροντας Νεκτάριος ανέδειξε τη σημασία της πίστης και της προσευχής, τονίζοντας ότι ο Άγιος Φανούριος είναι φάρος ελπίδας για όσους αναζητούν την αλήθεια και τη χάρη του Θεού, με πρωταρχικό σκοπό να φανερώνει στη ζωή μας πρώτα τα πνευματικά αγαθά και έπειτα τα υλικά. Επίσης αναφέρθηκε στα μαρτύρια του Αγίου που τα υπέφερε με υπομονή, προσευχή και δοξάζοντας τον Θεό για όσα του συνέβαιναν. Μαρτύρησε χωρίς να εγκαταλείψει την πίστη, διότι είχε μέσα του τον Χριστό. Κατέληξε στην ομιλία του, ότι και σήμερα οποιοδήποτε μαρτύριο διέρχεται την οικογένειά μας ή τον καθένα από εμάς προσωπικά, μπορεί να το ξεπεράσει πιο εύκολα ο άνθρωπος όταν έχει μέσα του το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που βρίσκεται στο ευλογημένο Δισκοπότηρο της Εκκλησίας μας.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στο Ιερό Ησυχαστήριο, μεταδίδοντας το μήνυμα της ανάστασης και της ελπίδας που φέρνει ο Χριστός μέσα από τους Αγίους Του, αλλά και από τη λατρευτική σύναξη όπου κλήρος και λαός ενώνονται σε μια κοινή προσευχή, αποτελεί ένα ζωντανό καταφύγιο για τους πιστούς που προσέρχονται στη Θεία Λειτουργία. Μέσα από τη συλλογική συμμετοχή στα μυστήρια, την ακρόαση του Ευαγγελίου και τη μετοχή στη Θεία Κοινωνία, κάθε άτομο νιώθει ότι δεν είναι μόνο στην πνευματική του πορεία. Η κοινή αυτή εμπειρία της λατρείας προσφέρει παρηγοριά και ενδυνάμωση της πίστης.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε το Ιερό Ησυχαστήριο από τις γύρω περιοχές και όχι μόνο, αποδεικνύοντας τη βαθιά τους ευλάβεια και πίστη. Μετά τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία ευλογήθηκαν εκατοντάδες φανουρόπιτες, ενώ στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μοιράστηκαν τα κόλλυβα του Αγίου, τα οποία είχαν φιλοτεχνήσει οι μοναχές του Ησυχαστηρίου. Η Καθηγουμένη Γερόντισσα Μόνικα, μαζί με την αδελφότητα, προσέφερε άριστη φιλοξενία σε όλους τους παρευρισκομένους.

Τέλος θα πρέπει να δώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κ. Δημήτριο Ιωάννου για την άριστη τεχνική υποστήριξη και ζωντανή μετάδοση των ιερών ακολουθιών τις δυο αυτές ημέρες, μέσα από την ιστοσελίδα του www.ieroslogos.gr, καθώς επίσης και στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό σταθμό «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» για την ζωντανή αναμετάδοση των ιερών ακολουθιών.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος