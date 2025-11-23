Λάμπρος Σμυρλής για το ματς με Αστέρα Aktor: «Ήμασταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές»

Για το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Αστέρα Aktor, μίλησε ο Λάμπρος Σμυρλής, εκ των κορυφαίων, στην 11η Αγωνιστική της SL1 κι όχι μόνο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στα κανάλια Novasports ο Λάμπρος Σμυρλής, μετά την ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον Αστέρα Aktor:

«Ήμασταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές, παίξαμε αρκετά καλά δε θέλω να κάνω συγκρίσεις ανάμεσα σε Προπονητές.

Με αυτόν που έχουμε τώρα προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορο και επιθετικό Ποδόσφαιρο να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του και να πάρουμε τα αποτελέσματα που μας αξίζουν.

Είναι νωρίς να βάλουμε στόχους του βαθμολογία, σε πρώτη φάση θέλουμε να έχουμε μία σταθερά καλή απόδοση, να έρθουν τα καλά αποτελέσματα και θα δούμε στη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε».