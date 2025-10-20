Λαμπρός Σκουφής: Μήνυση κατ' αγνώστων από τον Δήμο για τους βανδαλισμούς στο Αγρίνιο - Θα δείξουν τους υπαίτιους κάμερες;

Μήνυση κατ΄ αγνώστων για τους βανδαλισμούς στο κέντρο του Αγρινίου τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.25) θα υποβάλει ο Δήμος Αγρινίου, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Σκουφής, μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8».

Ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τη Δημοτική Αστυνομία, χαρακτήρισε θλιβερό το να ξεσπά κανείς την οργή του του στη δημόσια περιουσία. Το εύρος των ζημιών σε παρτέρια, καλάθια απορριμμάτων και παγκάκια καταγράφηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.

Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους του Δήμου Αγρινίου, όπως παραδέχθηκε ο κ. Σκουφής στη Δήμητρα Λαοπόδη, είναι η ένταση με την οποία «ξήλωσαν» τα αντικείμενα αφού ακόμα και πλακίδια αποκολλήθηκαν! Κατά την εκτίμησή του, οι συγκεκριμένες πράξεις μαρτυρούν απίστευτο θυμό! Το γεγονός πρέπει να μας προβληματίζει, σημείωσε και παρέπεμψε σε ειδικούς πάνω στην ψυχική υγεία οι οποίοι θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν το φαινόμενο αλλά κυρίως να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους που εμφανίζουν, ταυτόχρονα, έλλειμμα Παιδείας.

«Δεν επιτρέπεται, είναι σαν να κάνουμε κακό στο ίδιο μας το σπίτι», σχολίασε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί. Καθόλου τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι η μοναδική κλήση που έλαβε η Αστυνομία, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ήταν για σπάσιμο καθρέφτη αυτοκινήτου με το οποίο, πιθανώς, «έκλεισε» η βραδιά για τους «πρωταγωνιστές» των βανδαλισμών.

Έχει καταγραφεί η δράση τους;

Το υλικό που ίσως να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας τόσο σε επιχειρήσεις στον πεζόδρομο της Παπαστράτου όσο και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος στην εκπομπή «Τoday's News», ενδεχομένως να αποδειχθεί χρήσιμο στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο Λάμπρος Σκουφής, ανέφερε ότι στο πρόσφατο παρελθόν μαθητές, όπως αποδείχθηκε, που κατέστρεψαν κάδους απορριμμάτων βάζοντας φωτιά σε διαφορετικά σημεία, συνελήφθησαν και είχαν επιπτώσεις, όπως συνέβη και στην περίπτωση φθορών που προκλήθηκαν σε ηλεκτρικά ποδήλατα.

Τέλος, επέκρινε και τους βανδαλισμούς στο γήπεδο των Καλυβίων Αγρινίου όπου, υπενθυμίζεται, ότι οι φρεσκοβαμμένοι τοίχοι των αποδυτηριών έγιναν «καμβάς» εκφράσεων μειωτικών για εκείνους που τις έγραψαν με σπρέι.

Ακούστε τη συνέντευξη του Λάμπρου Σκουφή στο «Δυτικά Fm 92,8»:

Επιμέλεια: Φόνη Γερμενή