Λάμπρος Σκουφής για την αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου λόγω δαγκώματος σκύλου: «Δεν θα απολογηθώ για την άσκηση των δικαιωμάτων μου»

«Δεν θα απολογηθώ για την άσκηση των δικαιωμάτων μου», ανέφερε σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Λάμπρος Σκουφής, απέναντι στις καταγγελίες του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστα Πιστιόλα, σχετικά με την αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου λόγω δαγκώματος σκύλου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Κ. Πιστιόλας άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση του κ. Σκουφή να ασκήσει έφεση σχετικά με αποζημίωση που αφορά τον τραυματισμό του το 2019 από επίθεση σκύλου. Το ζήτημα συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. «Ο παθόντας δεν είναι οποιοσδήποτε…. Είναι εν ενέργεια αντιδήμαρχος! Και προέβη σε αγωγή κατά του Δήμου Αγρινίου στον οποίο υπηρετεί. Δηλαδή στράφηκε με αγωγή κατά του Δήμου Αγρινίου για να του αποδείξει πως, προφανέστατα και κάτι δεν κάνει σωστά. Μπορεί το συμβάν να έγινε το 2019, αλλά αυτή την Δημοτική Αρχή εμπιστεύτηκε και σε αυτή συστρατεύτηκε στις εκλογές», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κώστας Πιστιόλας.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Σκουφής απάντησε μέσω εκτενούς ανάρτησης, επισημαίνοντας ότι ο σοβαρός τραυματισμός που είχε το 2019 λόγω της επίθεσης τον άφησε για μεγάλο διάστημα εκτός υπηρεσίας, με συνέπειες που καθόρισαν τόσο την εργασιακή όσο και την προσωπική του πορεία.

Σε σχετική ανάρτηση του κ. Σκουφή αναφέρεται:

«Η λογική της μείζονος αντιπολίτευσης, όπως αποδεικνύεται τελικά, είναι έξω από κάθε πραγματικότητα.

Αναφέρομαι σε ανάρτηση που έκανε ο επικεφαλής της και με αφορά άμεσα.

Συγγνώμη για το σεντόνι και γι’ αυτό οι διαδικτυακοί φίλοι εκτός Αγρινίου ας αξιοποιήσουν το Σαββατοκύριακό τους πιο εποικοδομητικά, γιατί εμείς εδώ στην πόλη έχουμε τα θέματα μας και ίσως να γινόμαστε βαρετοί.

Πίσω στα δικά μας…

Το 2019 είχα έναν σοβαρό τραυματισμό σε μια ποδηλατική βόλτα στην περιοχή της Λυσιμαχίας, εξαιτίας επίθεσης που δέχτηκα από σκύλο. Αυτό με ανάγκασε να μείνω εκτός υπηρεσίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, και εκτός όλων των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, έχασα τελικά τη βαθμολογική και μισθολογική μου προαγωγή.

Με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Πώς θέλετε λοιπόν να λειτουργούμε όταν ανήκουμε σε μια παράταξη; Να φέρουμε τον χρόνο πίσω και σαν αποτυχημένοι τυχοδιώκτες να κάνουμε μόνο αυτό που μας επιβάλλει ο επικεφαλής μας;

Να μην απευθυνόμαστε στη Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε το δίκιο μας σύμφωνα με τους νόμους της ιταλικής Καμόρα;

Όταν έχει προηγηθεί ένας σοβαρότατος τραυματισμός που με ανάγκασε να μείνω εκτός εργασίας για ενάμιση χρόνο, μεγαλώνοντας τρία παιδιά και κινδυνεύοντας να μπω σε υπηρεσία γραφείου, ποιος, πλην της ελληνικής Δικαιοσύνης, θα μου επιβάλλει πώς θα κινηθώ;

Από ποιον φορέα, εάν δικαιούμαι κάτι, θα το ζητήσω;

Ποιος θα κοστολογήσει τη ζημιά που έχω υποστεί;

Όταν αυτός ο τραυματισμός συνέβη το μακρινό 2019, έπρεπε να σκεφτώ τότε ότι, εάν μετά από έξι χρόνια γίνω Αντιδήμαρχος, ίσως με κακοχαρακτηρίσει η αντιπολίτευση και πρέπει να κινηθώ συντεχνιακά και με κινήσεις κάτω από το τραπέζι;

Σοβαρά τώρα;

Είναι πραγματικά λυπηρό να σκέφτεστε και να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν στις επιχειρήσεις σας απασχολείτε προσωπικό και τους περνάτε μηνύματα για το πώς πρέπει να κινηθούν σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποια ακριβώς είναι η ένσταση και η επίθεση της αντιπολίτευσης στο πρόσωπό μου;

Πού αποσκοπεί;

Επειδή άσκησα τα δικαιώματά μου όπως θα έκανε ο καθένας μας;

Επίσης είναι εντελώς απογοητευτικό, όταν στην παράταξή σας έχετε και wannabe ποδηλάτες που υποτίθεται ότι είχαν και γνώση του συμβάντος.

Θυσιάζοντας λοιπόν τα πάντα στον βωμό της κακής αντιπολίτευσης, με όλη αυτή τη λασπολογία, γίνεστε πρωταγωνιστές σε ένα θέατρο του παραλόγου!!!

Κλείνοντας, να σας ενημερώσω πως δεν κινήθηκα εναντίον κανενός Δήμου, δεν κινήθηκα εναντίον κανενός συγκεκριμένα, αλλά κινήθηκα σύμφωνα με αυτό που μου επέβαλε η συνείδησή μου και η υπηρεσία που υπηρετώ!!!

Ακριβώς το ίδιο θα έκανα και τώρα!!!

Παραθέτω μερικές φωτό και άρθρα από τα site τότε, γιατί μερικοί έχουν μνήμη χρυσόψαρου!!!

Και όπως έγραψα πιο πάνω, όλα αυτά συνέβησαν το 2019.

Καλό είναι η αντιπολίτευση να ρυθμίσει λίγο τη χρονοκαθυστέρηση με την οποία λειτουργεί, σε όλους τους τομείς!!!»