Λάμπρος Κοτρολός: To «ευχαριστώ» της οικογένειας του για τη συμπαράσταση στο βαρύ πένθος της

Με τις μνήμες νωπές από τον τελευταίο δύσκολο αποχαιρετισμό στο Αγρίνιο, η οικογένεια του Λάμπρου Κοτρολού εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της για το κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε μετά την απώλεια του αγαπημένου της ανθρώπου.

«Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς σε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια του Πολυαγαπημένου μας ΛΑΜΠΡΟΥ»

Η σύζυγος

Έλενα Μάντζιου - Κοτρολού

Η κόρη

Εβίτα Κοτρολού

Τα αδέλφια

Ντίνος Κουτρολός

Ρέμη Κουτρολού - Ρούσση

Ο Λάμπρος Κοτρολός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στις 27 Σεπτεμβρίου, διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με συνέπεια για την πρόοδο της περιοχής. Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια του αλλά και την αισιόδοξη στάση του και άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου.