Λάμπρος Κοτρολός: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγρινίου

Συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ο Λάμπρος Κοτρολός, άφησε την τελευταία του πνοή και η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι τον τιμούν με μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Ο Λάμπρος Κοτρολός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με συνέπεια για την πρόοδο της περιοχής.

Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια του αλλά και την αισιόδοξη στάση του και άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Έδωσε γενναία μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο.