Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Λάμπρος Κοτρολός: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγρινίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ο Λάμπρος Κοτρολός, άφησε την τελευταία του πνοή και η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι τον τιμούν με μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Ο Λάμπρος Κοτρολός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με συνέπεια για την πρόοδο της περιοχής.

Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια του αλλά και την αισιόδοξη στάση του και άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Έδωσε γενναία μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γαβαλού Αγρινίου: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την...

Αγρίνιο: Εντοπίστηκαν οι νεαροί που βανδάλισαν στο κέντρο της πόλης

Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Θα δένουμε τα σκυλιά με λουκάνικα, με το που θα...

Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Ο κ. Δαμασκηνός στη Θεία...

Μαρία Δημάδη: Η Αγρινιώτισσα που έγινε σύμβολο θάρρους

Η επέτειος του «ΟΧΙ» στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.