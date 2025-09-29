Λάμπρος Κοτρολός: Ήταν όλοι εκεί για το τελευταίο «αντίο»

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του Λάμπρου Κοτρολού, που έφυγε σε ηλικία 68χρονων μετά από σοβαρή ασθένεια.

Με οδύνη η αγαπημένη του σύζυγος Έλενα Μάντζιου- Κοτρολού και η κόρη τους Εβίτα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στο Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, το μεσημέρι της Δευτέρας (29.7.25).

Η σορός του έφθασε λίγο πριν της 12 και σταδιακά μέχρι τις 14:00 που ήταν προγραμματισμένη η Εξόδιος Ακολουθία η εκκλησία γέμισε ασφυκτικά από κόσμο που θέλησε να τον αποχαιρετήσει και να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του.

Ο Λάμπρος Κοτρολός άφησε έντονο το αποτύπωμα του στην Αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ζωή του τόπου. Διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με συνέπεια για την πρόοδο της περιοχής. Η αθρόα προσέλευση στο τελευταίο «αντίο» καταδεικνύει πόσο αγαπητός ήταν στην τοπική κοινωνία.

Στεφάνιαέστειλαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και της Αυτοδιοίκησης ενώ αμέτρητα είναι τα συλλυπητήρια μηνύματα.

Δείτε φωτογραφίες: