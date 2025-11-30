Λάμπρος Κοτρολός: Δωρεά στην μνήμη του

Δωρεά στην μνήμη του Λάμπρου Κοτρολού έγινε και με αφορμή αυτή την ενέργεια ο Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισμός “Διέξοδος” εξέδωσε την ακόλουθη ευχαριστήρια ανακοίνωση:

“Πριν από δύο μήνες έφυγε από τη ζωή ο φιλοπρόοδος αγρινιώτης, εκλεκτός επιχειρηματίας και φίλος του Μεσολογγίου και της «Διεξόδου» ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΡΟΛΟΣ. Στη μνήμη του η εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» αντί στεφάνου κατέθεσε χρήματα στον Κοινωφελή Πολιτιστικό Οργανισμό «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των δύο Μουσείων του και της Αρχειακής του Βιβλιοθήκης. Στους εξαιρετικά ευαισθητοποιημένους με την Ιστορία, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό εκπροσώπους της εταιρείας – δωρητές από τον ιδρυτή και τους συνεργάτες της “Διεξόδου” εκφράζονται και δημόσια θερμότατες ευχαριστίες”.