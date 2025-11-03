Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο

Λαμπρός γάμος στο Αγρίνιο – Η Δέσποινα Κονδύλη, από ιερατική οικογένεια, και ο Θεοφάνης Κάκαρης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου

Σε μια ιδιαίτερα λαμπρή και συγκινητική τελετή στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, η Δέσποινα Κονδύλη, γόνος ιερατικής οικογένειας, απόφοιτος Α.Π.Θ και ο Θεοφάνης Κάκαρης, ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Κιλκίς, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς, πίστης και πνευματικής κατάνυξης, αποτελώντας ένα από τα πιο όμορφα γεγονότα στο Αγρίνιο.

Στο τέλος του Μυστηρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός απηύθυνε πατρικούς λόγους στους νεόνυμφους, ευχόμενος να έχουν τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Τόνισε ότι η αγάπη, η θυσία και η συγχώρεση, που πηγάζουν από τον Εσταυρωμένο Κύριο Ιησού Χριστό, είναι οι αρετές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το νέο ζευγάρι, ώστε να διατηρεί την ενότητα και να μη δέχεται παρεμβολές τρίτων.

Οι λόγοι του Σεβασμιωτάτου συγκίνησαν όχι μόνο τους νεόνυμφους, αλλά και όλο το εκκλησίασμα, που παρακολούθησε το Μυστήριο με προσοχή και ευλάβεια.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και ευχές για μια ζωή πλημμυρισμένη από αγάπη και ευτυχία.

Οι κουμπάροι, Χρήστος Κυριακίδης και Βικτώρια Διαμαντίδου, στάθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού με χαμόγελα και λόγια καρδιάς.

 

Οι οικογένειες των νεονύμφων έλαμπαν από χαρά. Οι γονείς της νύφης, ιερέας π. Δημήτριος Κονδύλης (εφημέριος Αγίου Θωμά Αγρινίου) και η πρεσβυτέρα Ευθυμία Τσιτσιβού —κόρη του ιερέως π. Ευσταθίου Τσιτσιβού, εφημερίου Αγίου Γεωργίου Ποταμούλας— καμάρωναν την κόρη και εγγονή τους, μαζί με την πρεσβυτέρα Ευαγγελία.

Εντυπωσιακή η παρουσία ιεροψαλτών από όμορες ενορίες, καθώς και του Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Καβαρνού, ο οποίος με την ψαλτική του παρουσία πρόσθεσε ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στο ευλογημένο Μυστήριο.

Τους ευχόμαστε να πορεύονται πάντα ενωμένοι, ευλογημένοι και γεμάτοι αγάπη, όπως την ημέρα εκείνη.
