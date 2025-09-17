Λαμπρός Εσπερινός στην Κάτω Μακρυνού - Την τιμητική του είχε το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας

Λαμπρός Εσπερινός στην Κάτω Μακρυνού για την εορτή της Αγίας Σοφίας, με πλήθος πιστών να συρρέει στο ομώνυμο εκκλησάκι.

Σε σχετική ανάρτηση ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Στο εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής Πίστεως , Ελπίδας και Αγάπης , στην Κάτω Μακρυνού , που απο χρόνια επιθυμούσανε να βρεθούμε , αξιώθηκαμε εφέτος να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό μετ’ Αρτοκλασίας , με προεξάρχοντα τον κτήτορα και Αρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο Ζήση και την συμμετοχή του αρχιερατικού Επιτρόπου Παμφίας π.Βασιλείου Λάμπου και των αιδεσιμότατων π. Ασημάκη και π. Ευαγγέλου.

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και τίμησε την πανήγυρι , καθώς και τον κτήτορα π. Νικηφόρο , που δημιούργησε τον περικαλλή ναΐσκο στο χωριό καταγωγής του , όντας λαϊκός ακόμα και σήμερα λαμπρύνει την τοπική μας εκκλησία με την ιεροσύνη του , το κήρυγμα του και τον τρόπο ζωής που επέλεξε εντός της εκκλησίας μας.

Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και εορτάζοντες».

Δείτε φωτογραφίες: