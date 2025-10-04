Με λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

Το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, εορτή του αγίου Ιεροθέου, α΄ Επισκόπου Αθηνών, εόρτασε τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ναύπακτο. τα φετινά ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας συνδυάζονται με την συμπλήρωση 30 ετών ποιμαντορίας του κ. Ιεροθέου στην Ναύπακτο (1995-2025).

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου. το πρωί πραγματοποιήθηκε το 11ο Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου με θέμα : «30 χρόνια "Εκκλησιαστική Παρέμβαση"». το απόγευμα, τελέσθηκε πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου, και συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών : Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Ηλείας κ. Αθανασίου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου και του οικείου Ποιμενάρχου κ. Ιεροθέου. Κατά τον Εσπερινό έλαβαν μέρος πολλοί Ιερείς με πρώτον τον Πρωτοσύγκελο της ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αρχιμ. π. Θεόκλητο Ράπτη.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο χοροστατών Αρχιερεύς κ. Καλλίνικος. στο κήρυγμά του ανέλυσε εν ολίγοις το απολυτίκιο του αγίου Ιεροθέου και το προσάρμοσε στην ζωή και το έργο του εορτάζοντος Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου, ευχόμενος να ζήση έτη πολλά προς ωφέλειαν του ποιμνίου του και των πολλών μαθητών του και προς εύκλειαν της Εκκλησίας.

Προ του «δι' ευχών» ο κ. Ιερόθεος ευχαρίστησε τους παρόντες Ιεράρχες και αναφέρθηκε στην κουρά του, όταν έλαβε το όνομα Ιερόθεος από τον Γέροντά του, άγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Εδέσσης. Είπε ότι αρχικώς δεν γνώριζε πολλά για τον άγιο Ιερόθεο, αλλά στην πρώτη επίσκεψή του μετά την κουρά στο Άγιον Όρος κάποιος μοναχός του είπε ότι ο άγιος Ιερόθεος παρευρέθηκε στην Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έκτοτε ανέγνωσε αρχικά τα όσα γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σχετικά με την Κοίμηση της Θεοτόκου και την παρουσία του αγίου Ιεροθέου σε αυτήν, και στην συνέχεια εντρύφησε στα θεολογικά κείμενα του μαθητού του αγίου Ιεροθέου, αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, που εκφράζουν την όλη θεολογία του.

Την κυριώνυμο ημέρα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών : Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Άρτης κ. Καλλινίκου, Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, Καστορίας κ. Καλλινίκου, Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και Μαντινείας κ. Επιφανίου. Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος. τους Αρχιερείς πλαισίωσαν Ιερείς και Διάκονοι με πρώτον τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Αρχιμ. π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο.

Εκκλησιάστηκαν : ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος του Περιεφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παίσιος, οι Δήμαρχοι Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας και Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος κ. Σπυρίδων Σκιαδαρέσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Άγγελος Σταυρόπουλος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος πιστών που γέμισαν τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, για να εκκλησιαστούν και να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη τους.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. στο κήρυγμά του ο Σεβαμιώτατος κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, όπου ο Απόστολος Παύλος μίλησε στον Άρειο Πάγο για τον «Άγνωστο Θεό», παρουσιάζοντάς τον ως τον Δημιουργό του κόσμου και κηρύσσοντας την Ενανθρώπηση, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Ακολούθως είπε ότι οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες : σε εκείνους που χλεύασαν, σε εκείνους που ανέβαλαν να ακούσουν ξανά, και σε εκείνους που επίστευσαν, όπως ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, η Δάμαρις και ο άγιος Ιερόθεος, α΄ Επίσκοπος Αθηνών.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν φοβάται τον διάλογο, διότι κατέχει την Αλήθεια, και όπου κι αν βρίσκεται ο άνθρωπος του Θεού, ομολογεί «Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα». Επίσης, αναφέρθηκε στον βίο του αγίου Ιεροθέου μέσα από το Μηνολόγιο, ένα αγιολογικό κείμενο του Βασιλείου του Β΄, την παρουσία του στην Κοίμηση της Θεοτόκου και την συγγραφική του δράση. Καταλήγοντας το κήρυγμά του, αναφέρθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεο, ο οποίος ποιμαίνει επί τριάντα χρόνια με αφοσίωση και του ευχήθηκε να έχη έτη πολλά, υγεία και δύναμη, ώστε να συνεχίση να φωτίζη την Εκκλησία και το ποίμνιό του, λέγοντας χαρακτηριστικά :

«Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω, ότι εχαρίσατο ημίν τον κλεινόν και βαθυνούστατον θεολόγον, τον ουρανοφάντορα συγγραφέα της Παναγίας Τριάδος και της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων, θεόληπτον υμνογράφον της καθ' Ελλάδα Εκκλησίας, το ιερόν σεμνολόγημα και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας ημών θεοφώτιστον σάλπισμα. της Ναυπακτίας στοργικώτατον πατέρα, ποιμένα, διδάσκαλον, πνευματικόν ιατρόν και σοφώτατον ιεράρχην. προς ον εν βαθυτάτω σεβασμώ και περισσεία αγάπης τα ευχάς η ελαχιστότητά μου και εξ ονόματος των συλλειτουργούντων αγίων αδελφών αρχιερέων, πιστεύω εκφράζοντας και τον ιερόν κλήρον, τους τιμίους άρχοντας και τον ευσεβέστατον λαόν, τον έπαινον και την ευχαριστίαν προσφέρομεν εν χαρά και αγαλλιάσει».

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος αναφέρθηκε στην τιμή να έχη το όνομα του αγίου Ιεροθέου, του μεγάλου αυτού θεολόγου της Εκκλησίας, που αγαπούσε τον Θεό και έλεγε ότι «ο Θεός έρως εστί και εραστόν και ως έρως κινείται και ως εραστόν ελκύει προς εαυτόν τα του έρωτος δεκτικά». το χωρίο αυτό είναι αντίθετο προς τον Πλάτωνα, κατά τον οποίον ο Θεός δεν μπορεί να αγαπά, αφού είναι στην απόλυτη ευδαιμονία, και κινείται προς τον άνθρωπο, που είναι αντίθετο προς τον Αριστοτέλη, που δίδασκε ότι το ανώτατο ον είναι ακίνητο και δεν κινείται. Αυτό δείχνει την μεγάλη θεοπτική εμπειρία του αγίου Ιεροθέου, που δεν είναι ούτε πλατωνικός-νεοπλατωνικός, ούτε αριστοτελικός, αλλά εμπειρικός θεολόγος, χρησιμοποιώντας την ορολογία της εποχής. Έπειτα ευχαρίστησε τους Μητροπολίτες που παρευρέθηκαν χθες στον Εσπερινό και σήμερα στην θεία Λειτουργία και αναφέρθηκε στον καθέναν από αυτούς και την σχέση που έχει μαζί τους.

Ακόμη ευχαρίστησε τον Βουλευτή, τους Δημάρχους, τους Προέδρους του Περιφερειακού και του Δημοτικού Συμβουλίου, τους άρχοντες της πόλεως, τους Κληρικούς, λαϊκούς, τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και των Συνδέσμων Αγάπης, τους Ιεροψάλτες, τους μοναχούς και τις μοναχές και όλον τον λαό της πόλεως και της Μητροπόλεως. Είπε ότι αισθάνεται, τώρα μάλιστα ύστερα από 30 χρόνια, ότι είμαστε μια οικογένεια και μας συνδέει η εν Χριστώ αγάπη.

Στην συνέχεια είπε ότι ο χρόνος είναι μέσα στην ύπαρξή μας, όχι έξω από μας, ως μια κίνηση που αρχίζει με το πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο, όταν έγινε η σύλληψή μας, μέχρι την τελευταία στιγμή της βιολογικής ζωής, οπότε η ψυχή εισέρχεται στο αιώνιο. ο χρόνος είναι ο τρόπος ύπαρξης της βιολογικής ζωής, το αιώνιο είναι ο τρόπος ύπαρξης των αγγέλων και των αγίων και το αίδιον είναι του Θεού. Πάντως, μέσα στον χρόνο υποβόσκει ο θάνατος. Έτσι, στην ουσία δεν υπάρχει παρόν, αφού ο χρόνος τρέχει συνέχεια, και κάθε παρόν γίνεται παρελθόν, οπότε ισχύει ότι υπάρχει το παρόν του παρελθόντος, το παρόν του παρόντος και το παρόν του μέλλοντος, όπως το ζούμε στην Εκκλησία. εφ΄ όσον ο χρόνος συνεχώς κινείται προς το μέλλον, ο σκοπός κάθε Χριστιανού και κάθε Κληρικού είναι να ζη και να καθοδηγή τους ανθρώπους σύμφωνα με τον Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου «οικονομούντι σοφώς τον προς την άνω λαμπροφορίαν καλούμενον άνθρωπον».

Θυμήθηκε με ευγνωμοσύνη τους αγίους γονείς του, τον Γέροντά του άγιο Καλλίνικο για την όλη καθοδήγησή του, που του έδειξε αγάπη, ελευθερία, σεβασμό και του έδωσε το όνομα του μεγάλου αυτού αγίου θεολόγου, τον άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ, τον άγιο Παίσιο τον Αγιορείτη, του οποίου οι συμβουλές και οι προσευχές τον βοήθησαν σε όλη την ζωή του, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, με τον οποίον συνδέονται με αγάπη και σεβασμό πάνω από σαράντα (40) χρόνια. Παρεκάλεσε τους παρευρισκόμενους να εύχονται, ώστε να έχη «τέλος αγαθόν και ευάρεστον» και να δώση καλή απολογία στο φοβερό Βήμα του Χριστού.

Μετά την θεία Λειτουργία όλοι οι εκκλησιασθέντες στον Ιερό Ναό υπέβαλαν τις ευχές τους προς τον Σεβασμιώτατο, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, και ο «Σύνδεσμος Αγάπης» του Ιερού Ναού δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόμενους. το μεσημέρι παρετέθη τράπεζα στους Αρχιερείς και τους συνοδούς τους, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου, από τον «Σύνδεσμο Αγάπης» του Ιερού Ναού.

