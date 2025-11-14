Λάμπρος Δημητρογιάννης: Συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα

Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννη Στουρνάρα συναντήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης, στα πλαίσια Διεθνούς Forum για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας, στο χώρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ως επίτιμος καλεσμένος, ο κ. Δημητρογιάννης παραβρέθηκε στο 1o Sustainability Forum ” New World- New Sustainable Policy ”, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη Κυβερνητικών φορέων, της Αυτοδιοίκησης, της Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας, με θέματα συζήτησης της ενεργειακή κρίση, την πράσινη μετάβαση, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την τεχνητή νοημοσύνη, με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Στουρνάρα.

Ο κ. Δημητρογιάννης εκτός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε επίσης ουσιώδεις συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Παπαδόπουλο, τον Πρέσβη της Γερμανίας στη χώρα μας κ. Kindl, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τσαγκαρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Ιδρύματος Νιάρχος κ. Πρωτοψάλτου κ.α.

Παράλληλα, ο κ. Δημητρογιάννης συμμετείχε κατά τη διάρκεια του forum στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της πράσινης μετάβασης και της βιομηχανικής παραγωγής, την ενεργειακή ασφάλεια, την αποδοτικότητα των επενδύσεων και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών μεθόδων στην κυκλική οικονομία.