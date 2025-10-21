Λαμπρή η τιμητική εκδήλωση για τον Μητροπολίτη Ιερόθεο στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών

Μια λαμπρή εκδήλωση αφιερωμένη στα 30 χρόνια ποιμαντορίας και στο πνευματικό έργο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.

Το απόγευμα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025, το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, η Αδελφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής «Ο Έπαχτος» και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο: «Οικουμενικός Ελληνισμός», στην αίθουσα «Δελφοί» του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων ποιμαντορίας του στην Ιερά Μητρόπολη, καθώς και τη συμβολή του στη διάδοση του Οικουμενικού Ελληνισμού. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΠΚΡ κ. Νικόλαος Νούλας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Έπαχτος» κ. Κωνσταντίνος Βουτσινάς και ο Πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν. κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Αναγνώστηκαν χαιρετισμοί από τους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Παπαθανάση και κ. Χριστίνα Σταρακά, καθώς και τον πρώην Βουλευτή κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Μητροπολίτες Κορίνθου κ. Παύλος, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, και Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, καθώς και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκταρίου Φαρμάκη.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η κ. Δανάη Αναγνωστοπούλου, έφορος Δημοσίων Σχέσεων του ΠΚΡ, και ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Νούλας, συνοδευόμενοι από το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου Ελληνίδων, που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι Πρόεδροι των τριών φορέων (κ. Παπαδόπουλος, κ. Βουτσινάς, κ. Νούλας) απέδωσαν τιμητική πλακέτα στον Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο:

«Τιμής ένεκεν, για ουσιαστική συμβολή του στη διάδοση του οράματος του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Θεολογίας».

Τέλος, κλήθηκε να χαιρετήσει την εκδήλωση ο τιμώμενος Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους τρεις φορείς που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση τιμής — το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Ναυπάκτιος κ. Νικόλαος Νούλας, την Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας και τον Πρόεδρό της κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, και την Αδελφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής «Ο Έπαχτος», της οποίας προεδρεύει ο κ. Κωνσταντίνος Βουτσινάς.

Έπειτα, αναφέρθηκε στο κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που ήταν ο Οικουμενικός Ελληνισμός. Μίλησε για την πορεία της ελληνικής φιλοσοφίας από την προσωκρατική φιλοσοφία στην κλασική μεταφυσική (Πλάτωνα–Αριστοτέλη) και τον νεοπλατωνισμό, καθώς και για τη δυναμικότητά της να απαντά σε οντολογικά, κοσμολογικά και ανθρώπινα ερωτήματα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνάντηση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, που αποτέλεσε την ελληνοχριστιανική παράδοση, με την έννοια ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας εξέφρασαν την αποκαλυπτική θεολογία με όρους της ελληνικής φιλοσοφίας και στα ερωτήματα που έθεταν οι Έλληνες φιλόσοφοι έδωσαν απαντήσεις από την αποκάλυψη του Χριστού.

Ακολούθως, είπε ότι στην κατηγορία που απηύθυνε στην Ορθόδοξη θεολογία ο προτεστάντης Γερμανός θεολόγος Χάρνακ, ότι εκφράζει τον «Εξελληνισμένο Χριστιανισμό», απάντησε ο μεγάλος Ρώσος θεολόγος του 20ού αιώνα, καθηγητής στο Χάρβαρντ, π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας ανέπτυξαν τον «Εκχριστιανισμένο Ελληνισμό».

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα τον απασχόλησαν από την αρχή του ποιμαντικού και συγγραφικού του έργου και ότι ασχολείται με την προσφορά της Ορθόδοξης θεολογίας δια μέσου των αιώνων και στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από την προοπτική του «Εκχριστιανισμένου Ελληνισμού», που απαντά στις απαιτήσεις των σημερινών ανθρώπων. Είπε επίσης ότι του κάνει εντύπωση το πώς ανατολικοί, δυτικοί, βόρειοι και νότιοι άνθρωποι αποδέχονται τον λόγο της Ορθόδοξης θεολογίας ως σύγχρονο, όπως φαίνεται στις μεταφράσεις 120 βιβλίων του σε 28 γλώσσες.

Φαίνεται ότι βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματά τους, ιδίως στο μήνυμα που προσφέρει η Ορθόδοξη θεολογία, που είναι η ανιδιοτελής αγάπη, η ελευθερία από εξαναγκασμούς και η ψυχοθεραπευτική ησυχαστική ζωή. Κατέληξε ότι η διαμονή του στην πόλη της Ναυπάκτου, με τη μεγάλη ιστορία της, και μάλιστα στο λιμάνι της, τον εμπνέει για όλα αυτά. Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους διοργανωτές της εκδήλωσης για τα καλά τους λόγια, καθώς επίσης και στους παρόντες, που αποτέλεσαν ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο.

Ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

Η αντιφώνηση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου:

