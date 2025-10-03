Λαμπρή γιορτή για την Τρίτη Ηλικία στη Χριστιανική Ένωση Αγρινίου

Με αγάπη και χαμόγελα η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας στο Γηροκομείο της.

Η ανακοίνωση:

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο τιμήθηκε η ημέρα της τρίτης ηλικίας (1η Οκτωβρίου) στο γηροκομείο της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου.

Το πρωί στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου ο πατήρ Λαυρέντιος Καρανάσιος, συμπαραστατούμενος από τον ιεροδιάκονο π. Ιγνάτιο, τέλεσε την θεία λειτουργία και αρτοκλασία υπέρ υγείας των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων του ιδρύματος. Τους ύμνους απέδωσε ο ιεροψάλτης κ. Χρήστος Τόλιας. Αμέσως μετά στο προαύλιο δόθηκε ο καφές και το πρωινό. Όλοι χαρήκαμε τη συναναστροφή με συγγενείς και φίλους.

Ώρα 10:00 στη αίθουσα εκδηλώσεων παρουσιάστηκε εορταστικό πρόγραμμα. Μετά τον χαιρετισμό της διευθύντριας κ. Γεωργίας Μπακαγιάννη, τετραμελής ορχήστρα από το Ωδείο Δυτικής Ελλάδας της κ. Ρέας Ανδριοπούλου μάς κράτησε συντροφιά με μουσικές και τραγούδια.

Η ψυχολόγος κ. Αντιγόνη Βλάχου παρουσίασε διαφάνειες για την τρίτη ηλικία και τι προσφέρει το ίδρυμα, εργαζόμενοι και ηλικιωμένοι διάβασαν ποιήματα και πεζά κείμενα για τον παππού και τη γιαγιά, ενώ στο τέλος ορισμένοι νοσηλευτές μάς διασκέδασαν με κωμικό θεατρικό σκετς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη προσλαλιά του π. Λαυρεντίου.

Στο βίντεο και τις φωτογραφίες λαμβάνετε μια γεύση αυτών των στιγμών.

Δείτε φωτογραφίες: