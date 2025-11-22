Λαμπρά τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου

Το πρωί του Σαββάτου (22.11.25) τελέστηκε ο Όρθρος και η Ακολουθία για τα Εγκαίνια του Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνού.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, ο ναός κατακλύστηκε από πιστούς που προσήλθαν για να λάβουν μέρος σε αυτή την ξεχωριστή και ιστορικής σημασίας ημέρα για την ενορία.

Το παρών στην εορταστική ακολουθία έδωσαν ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αντιδήμαρχοι του Αγρινίου, ο Αντιπερεφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λίνος Μπλέτσας, καθώς και πλήθος επισήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά το πέρας των τελετών, πολλοί παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για την τελετή και την σημασία της για τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και πνευματικό καταφύγιο για τους πιστούς.

Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με ευχές για υγεία, ευημερία και πνευματική προκοπή, ενώ ο ναός είμαι περισσότερο έτοιμος από ποτέ να φιλοξενήσει την ελπίδα, τις προσευχές και τις ανάγκες των ανθρώπων της ενορίας και γενικότερα του Αγρινίου.

Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι χθες Παρασκευή (21.11.25) ουσιαστικά ξεκίνησαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις των εγκαινίων, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής έγινε επίσημη υποδοχή και κατάθεση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Προκοπίου, του Αγίου Παντελεήμονα και του Αγίου Ιωάννου του Βραχωρίτη στην Αγία Τράπεζα του Ι.Ν., παρουσία κλήρου και λαού, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαινίων.

Δείτε φωτογραφίες:



