«Λαμποκοπάει» ο χώρος 63 στρεμμάτων στην περιοχή της Μοτίβο στο Μεσολόγγι

Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Χρήστου Βούρβαχη καθαρίστηκε ένας εγκαταλελειμμένος χώρος 63 στρεμμάτων και "λαμποκοπάει" ένα κομβικό σημείο στην περιοχή της Μοτίβο στο Μεσολόγγι, που για πάνω από 40 χρόνια παρέμενε μια επικίνδυνη ζούγκλα.

Ως ένα σημαντικό βήμα μπορεί να θεωρηθεί η καθαριότητα της περιοχής της Μοτίβο, ενός κομβικού χώρου στο Μεσολόγγι, που για πολλά χρόνια παρέμενε γεμάτος χόρτα και μπάζα και αποτελούσε μια εστία μόλυνσης για την πόλη.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας –Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Χρήστος Βούρβαχης, ένα από τα ενεργά μέλη της Δημοτικής Αρχής, με μια μεγάλη πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Δημου, κατάφερε να αλλάξει αυτή την εικόνα και πλέον παραδίδει καθαρό τον χώρο στην κοινωνία του Μεσολογγίου.

Σε μήνυμά του γράφει:

Ανοίγουμε τη θέα!

Ανοίγουμε την καρδιά της πόλης!

Ανοίγουμε το μέλλον!

