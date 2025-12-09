Λαμπερή Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου

Μια ξεχωριστή γιορτινή βραδιά περιμένει μικρούς και μεγάλους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 19:15, στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η εκδήλωση υπόσχεται χαμόγελα, μουσική, παιδικές δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα ενόψει των Χριστουγέννων.

Κεντρικός φιλοξενούμενος της βραδιάς θα είναι ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα μοιράσει δώρα στα παιδιά, προσφορά της ΦΛΟΓΑΣ Ναυπάκτου και του Συλλόγου ΑμεΑ “Αλκυόνη”. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα μέλη της “Αλκυόνης”, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο συγκίνησης και χαράς.

Οι μικροί συμμετέχοντες θα διασκεδάσουν με face painting από τη make-up artist Ρόζα Τσιμεράκη, ενώ γλυκίσματα θα προσφερθούν από τον Σύλλογο Απανταχού Σκαλιωτών. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από κουκλοθέατρο και παιχνίδι, που οργανώνει ο παιδικός σταθμός Yellow Bee, προσφέροντας μια πολύχρωμη εμπειρία για τις οικογένειες.

Στο χώρο θα λειτουργήσει και Φιλανθρωπικό Bazaar της Φλόγας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να στηρίξει το έργο του συλλόγου μέσα από χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και προσφορές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη φορέων και συλλόγων της περιοχής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια γιορτή που ενώνει την τοπική κοινωνία και δίνει το πιο αισιόδοξο μήνυμα ενόψει των εορτών.