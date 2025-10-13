Λαμία: Ξεψύχησε σε λίγα λεπτά καθηγήτρια που κατέρρευσε σε σχολείο!

Σοκαρισμένη η εκπαιδευτική κοινότητα στη Λαμία μετά τον αιφνίδιο θάνατο καθηγήτριας!

Τραγωδία σήμερα το πρωί σε σχολείο της Λαμίας όταν 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια κενού από το μάθημα της και μπροστά στα μάτια συναδέλφων της!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamianow.gr, η άτυχη 60χρονη ξαφνικά σωριάστηκε, με τις ενδείξεις να δείχνουν ανακοπή.

Συνάδελφος της, παρά το σοκ, προσπάθησε να τη βοηθήσει ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν την ίδια στιγμή στην οδό Καποδιστρίου κοντά στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη ανέπνεε απλά δεν είχε τις αισθήσεις της.

Κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα την ώρα της διακομιδής της στο Νοσοκομείο Λαμίας.