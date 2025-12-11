Λαμία: Θύμα διάρρηξης έπεσε ο… Άγιος Βασίλης στην πλατεία Πάρκου

Πολλά αρνητικά συναισθήματα, όπως ντροπή, θλίψη και οργή, προκαλεί η εικόνα του με το σπιτάκι του Αγίου Βασίλη στην “καρδιά” της Λαμίας, το οποίο έπεσε θύμα διάρρηξης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα LamiaReport, οι γνωστοί – άγνωστοι δράστες μικροκλοπών βρήκαν έναν εύκολο στόχο στην πλατεία Πάρκου για να κάνουν τη… δουλειά τους.

Έτσι, αφού έσπασαν το τζάμι του παραθύρου, άρπαξαν ό,τι έφταναν μέσα στο σπιτάκι, αποχώρησαν από εκεί ένα στρώμα και τις κουβέρτες του Αγίου Βασίλη.

Δείτε εικόνες από το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη στη Λαμία:

thetoc.gr