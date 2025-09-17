Λαμία: Οικογένεια κινδύνεψε από φωτιά σε διαμέρισμα - Έξι άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία της Λαμίας όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Μακροπούλου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους.

Από τη φωτιά το διαμέρισμα γέμισε γρήγορα καπνούς με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οικογένεια.

Τον κίνδυνο αντιλήφθηκε γείτονας, ο οποίος μαζί με αστυνομικούς και πυροσβέστες όρμησαν στο διαμέρισμα και κατάφεραν να βγάλουν τους ανθρώπους από το γεμάτο καπνούς σπίτι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν συνολικά έξι άτομα με τη γυναίκα να έχει υποστεί σοβαρότατα εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο και ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ενώ αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε και ο γιος του που βγήκε στη βεράντα για να σωθεί.

Στο νοσοκομείο Λαμίας μεταφέρθηκαν, επίσης, για προληπτικούς λόγους δύο αστυνομικοί όπως και ο γείτονας του ζευγαριού που έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο διαμέρισμα και να σώσουν τους ενοίκους.

protothema.gr