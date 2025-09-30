Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λαμία, όταν οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησης, με αποτέλεσμα ο νεαρός να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα, Νίκος Μόσχος, την ώρα που πήγε στη βρύση, στο γήπεδο του Φραντζή, για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Πηγή: lamiareport.gr