Λαμία: «Άνοιξε» το κεφάλι της 80χρονης μητέρας του γιατί νόμισε ότι πείραξε το σκυλί του

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία ηλικιωμένη μητέρα στη Λαμία, όταν ο γιος της τής «άνοιξε» το κεφάλι, γιατί νόμισε ότι πείραξε το σκυλί του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (24/9/25) στη βόρεια Λαμία, όταν ο 38χρονος άρχισε να χτυπά την 80χρονη μητέρα του για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με το LamiaReport τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου και γεμίζοντας αίματα! Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγκληματική του πράξη ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος που δε μένει στη Λαμία, κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί από γιατρούς παλαιότερα στο Νοσοκομείο του Βόλου και πιο πρόσφατα από συναδέλφους τους στο ΓΝ Λαμίας.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα την μητέρα του. Επιπλέον η ηλικιωμένη σημειώθηκε ότι θα φύγει από το σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο και θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του άλλου της γιου.