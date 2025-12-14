Λακωνία: 13χρονη έμεινε 50 λεπτά σε πηγάδι, την έσωσαν εθελοντές πυροσβέστες

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσαν οι πυροσβέστες τη διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ανήλικο παιδί βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα στο πηγάδι για χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 50 λεπτά.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης είχε η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών. Οι εθελοντές πυροσβέστες, ενεργώντας με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι από το πηγάδι, στο οποίο υπήρχαν περίπου πέντε μέτρα νερού. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική καταπόνηση, το παιδί βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση τη στιγμή της διάσωσης.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η 13χρονη παρουσίασε συμπτώματα υποθερμίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον κρίσιμο ρόλο των εθελοντών πυροσβεστών στη Λακωνία, οι οποίοι με την ταχύτητα αντίδρασης, τον άρτιο συντονισμό και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σώματος Κροκεών, Λευτέρη Κουμάνταρο, καθώς και στους πυροσβέστες από γειτονικές υπηρεσίες που έσπευσαν να συνδράμουν στην επιχείρηση.

protothema.gr