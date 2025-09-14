Λάκης Λαζόπουλος: «Θα τρελαθώ, σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα»

«Σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα» ανέφερε σε συνέντευξή του ο Λάκης Λαζόπουλος, δηλώνοντας ότι οι νέοι πρέπει να πάρουν τα ηνία.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life, σχολιάζοντας τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η "δήθεν" Ελλάδα επιχειρεί να αντικαταστήσει τη συγκίνηση με την αισθητική. Να βγαίνεις από μια παράσταση ασυγκίνητος, αλλά να έχεις δει ωραία σκηνικά, κοστούμια, φώτα, ηθοποιούς. Σαν να κάνεις έρωτα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς να έχεις νιώσει τίποτα».

Να το πω απλά: σαν να κάνουμε έρωτα χωρίς οργασμό. Και αυτό το επιβάλλουν οι "γέροι" που θέλουν να ορίζουν το μέλλον, αφήνοντας τους νέους έξω από όλα. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, αλλά σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα. Θα τρελαθώ», δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Πρέπει οι νέοι να πάρουν τα ηνία τώρα, σε όλα τα επίπεδα. Η εποχή έχει αλλάξει. Εμείς είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Εγώ πια δουλεύω τα σενάριά μου με την τεχνητή νοημοσύνη. Κρατώ ό,τι σωστό μου δίνει, διορθώνω, απορρίπτω, προχωρώ. Κάνω διάλογο με μια νοημοσύνη – έστω και τεχνητή.

Είναι προτιμότερο αυτό, παρά να συνομιλείς με ανθρώπους που έχουν μόνο τηλεοπτική νοημοσύνη. Να ακούς κάποιον που καταπίνει τον Πορτοσάλτε και απαντά σαν να τον αναμασά.

Φτάνει! Σώπα, όπου να 'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες! Γι’ αυτό θέλω η συναυλία αυτή (σ.σ. το αφιέρωμα για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο) να απελευθερώσει το "μέσα" των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι τα τραγούδια του Μπιθικώτση έχουν αυτή τη δύναμη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Γιατί πίσω του έχει τον Ξαρχάκο αλλά και τον Θεοδωράκη. Η πορεία του Μπιθικώτση είναι συγκλονιστική και όμως η σκέψη του ήταν απλή, καθαρή. Το βλέπεις και στο βιβλίο του.

Έτσι, είπα "δεν γίνεται να μιλάω μόνο εγώ". Στη συναυλία θα πω αυτά που έχω να πω αλλά περισσότερο θέλω να ακουστεί ο ίδιος, το μυαλό του, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε. Γιατί αυτό είναι το βασικό υλικό για να μιλήσεις αληθινά για έναν άνθρωπο», τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Πηγή: reader.gr