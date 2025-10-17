Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης με είχε επισκεφθεί στη φυλακή - Όλοι μπορεί να ξεφύγουν κάποια στιγμή»

«Αν κάποια στιγμή οι άνθρωποι έρθουν σε μία στιγμή αδυναμίας, τους δικαιολογείς», ανέφερε ο σχεδιαστής μόδας, Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας για την εμπειρία στην φυλακή, αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην κυπριακή εκπομπή «Ήρθε κι Έδεσε». Όπως ανέφερε, δεν ερχόντουσαν να τον επισκεφτούν όσο ο ίδιος βρισκόταν στην φυλακή, ωστόσο τόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο και η Τζένη Μπαλατσινού θέλησαν να δουν τι κάνει.

«Οι άνθρωποι που είναι περήφανοι, όταν τους συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλουν μετά να έχουν ένα contact. Γι’ αυτό και δικαιολογώ, που κανένας δεν ερχόταν να με δει στη φυλακή. Είχε έρθει, όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Τζένη Μπαλατσινού» υποστήριξε αρχικά.

Αναφορικά με τον γνωστό τραγουδιστή, ο σχεδιαστής μόδας ανέφερε: «Τον στηρίζω γιατί τον θεωρώ μεγάλο ταλέντο και αυτό αποδεικνύεται. Αν κάποια στιγμή οι άνθρωποι έρθουν σε μία στιγμή αδυναμίας, τους δικαιολογείς, όταν έχουν αφήσει τόσο ωραία προίκα. Που μπορεί να χαίρεσαι για αυτά που έχουν δημιουργήσει, τους συγχωρείς μια μικροαποχή από τα σοβαρά τεκτενόμενα, ας τα πούμε έτσι.

Δείτε το βίντεο:

Γιατί, οι άνθρωποι μέσα τους είναι σοβαροί. Κάποια στιγμή, μπορεί να ξεφύγουν και λίγο, αλλά αυτό.

Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται το έχει ξεπεράσει και το χαίρομαι».

