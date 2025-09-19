Λάκης Γαβαλάς: «Η μαγκιά μου ζυγίζει περισσότερο από την αλυσίδα που φοράω»

Σε δηλώσεις για τον χαρακτήρα του προχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, καθώς είναι μία έντονη προσωπικότητα και αυτό πολλές φορές παρεξηγείται, ενώ απάντησε και για τα σχόλια που είχε κάνει για την Άννα Βίσση.

Ο Λάκης Γαβαλάς παρευρέθηκε σε κοσμική εκδήλωση και παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες και στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν επίσης εκεί.

Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, ο ίδιος είχε σχολιάσει αρνητικά το ρούχο που είχε επιλέξει να φορέσει η Άννα Βίσση στις συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο το περασμένο Σαββατοκύριακο και θέλησε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν του άρεσε η επιλογή της τραγουδίστριας.

Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά

«Η μαγκιά μου είναι πιο βαριά από την αλυσίδα που φοράω», είπε αρχικά μιλώντας για τον χαρακτήρα του.

Και για την Άννα Βίσση, στη συνέχεια, και το ρούχο της, απάντησε: «Δεν μου έκαναν παράπονα οι Dolce and Cabbana για αυτά που είπα. Είπα ότι δεν βοηθούσε τεχνικά».

Όσα είπε ο Γαβαλάς για την εμφάνιση της Βίσση

«Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό. Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Να σημειώσουμε πως τα ρούχα της τραγουδίστριας τα επιλέγει η κόρη της: «Η κόρη μου ήταν στην Αμερική για τη δουλειά της και δεν ήταν στη συναυλία αλλά συνεχίζει να με ντύνει με βιντεοκλήση. Η Σοφία πάντα έχει δίκιο με τον τρόπο που με ντύνει», έχει πει σε συνέντευξή της.

