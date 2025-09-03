“Lake Party Trichonida” στο Κτήμα Πιθάρι: Για 14η χρονιά ένωσε χιλιάδες Lakers σε μια μοναδική γιορτή μουσικής

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, το “Lake Party Trichonida” που πραγματοποιήθηκε στις 21 & 22 Αυγούστου 2025 στο Κτήμα Πιθάρι, στη Λίμνη Τριχωνίδα, ένωσε χιλιάδες Lakers σε μια μοναδική γιορτή μουσικής και συναισθημάτων.

Η λίμνη πλημμύρισε με χαμόγελα, ένταση και θετική ενέργεια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί το Lake Party έχει κατακτήσει ξεχωριστή θέση στο ελληνικό φεστιβαλικό χάρτη.

Πέμπτη 21 Αυγούστου: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας μάγεψαν τη σκηνή με ένα live γεμάτο αυθεντικότητα, συναίσθημα και δυνατές στιγμές που απέδειξαν τη δύναμη της μουσικής να ενώνει.

Παρασκευή 22 Αυγούστου: Ο Νίκος Οικονομόπουλος, η «Απόλυτη Φωνή» του ελληνικού τραγουδιού, συνάντησε χιλιάδες fans που τραγούδησαν μαζί του τις μεγάλες του επιτυχίες. Μαζί του, η εκρηκτική Evangelia σε μια εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Θέμης Γεωργαντάς απογείωσε τη διάθεση με τα dj sets του, αλλά και με την παρουσίασή του, ενώ ο Onemanshow κράτησε αμείωτο τον παλμό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

14 χρόνια Lake Party Trichonida!

14 χρόνια γεμάτα μουσική, πάθος και χαμόγελα – και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά!

Το Lake Party είναι κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ. Είναι μια εμπειρία, είναι τόπος συνάντησης, είναι τρόπος ζωής. Κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και δυναμώνουμε. Ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα με στόχο να καλύψει όλα τα γούστα και να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Φέτος, τα αμέτρητα μηνύματα ευχαριστίας που λάβαμε από τους επισκέπτες μας γέμισαν χαρά και ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμή μας: να συνεχίσουμε να δημιουργούμε εμπειρίες που φέρνουν χαμόγελα και αξέχαστες στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς.

Ευχαριστίες

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίξατε, αλλά και στην ομάδα που έδωσε την ψυχή της καταβάλλοντας την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτές τις μοναδικές στιγμές… γιατί το Lake Party δεν είναι απλώς ένα event – είναι μια μεγάλη οικογένεια! Το Lake Party δεν θα υπήρχε χωρίς το κοινό του – εσάς, τους Lakers μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς!

Ραντεβού ξανά στη Λίμνη Τριχωνίδα, εκεί όπου η μουσική συναντά τη μαγεία της φύσης!

