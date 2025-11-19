«Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου»: Επανεκκίνηση με επίκαιρη ανάλυση των ελληνοτουρκικών

Με την ομιλία του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Βαληνάκη άνοιξε ο νέος κύκλος στο «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου», ο οποίος συνεχίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η φετινή πρώτη διάλεξη, με θέμα «Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Παρόν και προοπτικές», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον χώρο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο παραχωρεί ο Δήμος Αγρινίου στους διοργανωτές.

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Βαληνάκη:

Ο κ. Βαληνάκης ανέπτυξε εκτενώς το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξετάζοντας τις τρέχουσες συνθήκες αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές. Στην ομιλία του επικεντρώθηκε στο πολύπλοκο διπλωματικό περιβάλλον της περιοχής, στις παραμέτρους που επηρεάζουν τις σχέσεις Αθήνας–Άγκυρας και στη σημασία της διεθνούς συγκυρίας. Παρουσίασε τους βασικούς άξονες των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, τις επιπτώσεις από τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά και τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης και συνεργασίας. Η διάλεξη αποτέλεσε το επίσημο άνοιγμα του νέου προγράμματος πανεπιστημιακών μαθημάτων για τη φετινή περίοδο.

Το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου» αποτελεί συνεργασία του 4ου και 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου και του Εσπερινού Γυμνασίου–Λυκείου Αγρινίου. Στόχος του θεσμού είναι να προσφέρει πρόσβαση σε πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεις σε ενήλικες, εκπαιδευτικούς, πολίτες αλλά και μαθητές, με εισηγητές πανεπιστημιακούς δασκάλους και διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ονομασία «Λαϊκό Πανεπιστήμιο» παραπέμπει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην πόλη ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, σε μια περίοδο που το Αγρίνιο, παρά το πληθυσμιακό του μέγεθος, δεν διέθετε οργανωμένο πανεπιστημιακό περιβάλλον ή σχολές ανθρωπιστικών επιστημών. Ο πρώτος κύκλος διαλέξεων πραγματοποιήθηκε το 1966, με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και δοκιμιογράφου Ευάγγελου Παπανούτσου και του δημάρχου Αγρινίου Τάσσου Παναγόπουλου, στο νεοκλασικό κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Η προσπάθεια αναβίωσε το 1994 με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των αείμνηστων Αγρινιωτών καθηγητών Χρήστου Τζούλη και Αθανάσιου Παλιούρα, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο τρίτος κύκλος ακολούθησε το 2012 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, διοργανωμένος από την «Ακαδημία Πολιτών» με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών από τους τομείς της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε έντονα από την τοπική κοινωνία, με περίπου 400 εγγραφές. Το 2025 το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο» επανήλθε και πάλι, σημειώνοντας σημαντική επιτυχία.

Ο φετινός, δεύτερος κύκλος για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 θα συνεχιστεί με επόμενες διαλέξεις από αναγνωρισμένους εισηγητές. Μεταξύ αυτών θα μιλήσουν ο συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής Γιώργος Καραμπελιάς, καθώς και ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, που εδρεύει στο Αγρίνιο, Άρης Γιαννακάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο περσινός κύκλος είχε ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση του διεθνολόγου καθηγητή Κωνσταντίνου Φίλη, ο οποίος είχε αναλύσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, αναφερόμενος τόσο στη γεωπολιτική συγκυρία όσο και στους εν εξελίξει πολέμους που επηρεάζουν το διεθνές περιβάλλον.

