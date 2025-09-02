Λαϊκή Συσπείρωση Ξηρομέρου: Το εργατικό ατύχημα στον Αστακό ήταν ένα από τα πολλά της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ξηρομέρου με δελτίο τύπου της καταγγέλλει πρόσφατο εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στον Αστακό, σε εργαζόμενο ΟΤΑ που δούλευε με το πρόγραμμα 55-67.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ, με νέο περιστατικό αυτή τη φορά στο δήμο Ξηρομέρου. Όπως έγινε γνωστό, εργαζόμενος που δούλευε με το πρόγραμμα 55-67 για να συμπληρώσει ένσημα για συνταξιοδότηση, κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από το πίσω μέρος του απορριμματοφόρου που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Το περιστατικό, σημειώθηκε στον Αστακό και ο εργαζόμενος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύτηκε, παίρνοντας αργότερα εξιτήριο.

Πρόκειται για άλλο ένα συμβάν, που έρχεται να προστεθεί στα πολλά που σημειώνονται και στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης καθημερινά, μετρώντας οι εργαζόμενοι τραυματίες, ακόμη και νεκρούς.

Και το τελευταίο συμβάν, είναι αποτέλεσμα της αντεργατικής πολιτικής τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και όλων των προηγούμενων, που θυσιάζουν τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, μειώνουν το προσωπικό στους Δήμους, απαγορεύουν τις προσλήψεις, εντατικοποιούν τους όρους εργασίας για το υπάρχον προσωπικό.

Είναι οι ίδιοι νόμοι που έχουν κόψει μια σειρά ειδικότητες από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης, που επιβάλουν όλο και πιο σκληρούς όρους δουλειάς και στους εργατοϋπαλλήλους στους Δήμους.

Είναι οι ίδιοι νόμοι, που βάζουν εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, να «κυνηγούν» ένσημα, αντί να συνταξιοδοτούνται με βάση την εξέλιξη και της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εποχή μας.

Για όλα αυτά, έχουν ευθύνη και όσοι Δήμοι οι παρατάξεις αποδέχονται αυτή την πολιτική, όσοι δεν στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων στα δίκαια αιτήματά τους, στην πάλη απέναντι στα υπάρχοντα αντεργατικά μέτρα και όλα όσα ετοιμάζονται όπως το 13ωρο – σκλαβιά.

Καλούμε τη δημοτική Αρχή να ρίξει φως στα αίτια του ατυχήματος του εργαζομένου στην καθαριότητα και ζητάμε:

Να εξασφαλιστούν όλες οι συνθήκες, που προβλέπονται για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων στην καθαριότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού.

Να γίνει γνωστό αν και κατά πόσο γίνεται συντήρηση στα οχήματα του Δήμου, αν τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση τους από τους εργαζομένους.

Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, να υπάρχουν σταθερές σχέσεις εργασίας, στο χώρο της καθαριότητας, που να καλύπτουν τις πάγιες αυξημένες ανάγκες στο δήμο μας, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα εντατικοποίησης της εργασίας με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.

Δε θα ανεχτούμε κανένας εργάτης, κανείς υπάλληλος να κινδυνεύσει ξανά πηγαίνοντας για το μεροκάματο.