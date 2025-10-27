Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου: Το «όχι» σήμερα, 85 χρόνια μετά

Ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η ανακοίνωση:

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθεί να αποτελεί την μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή που έχει μέχρι τώρα γνωρίσει η ανθρωπότητα.

Και αν μεν η 28η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την εισβολή της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα και την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στην ουσία σηματοδοτεί τον μεγάλο λαϊκό ηρωισμό, την αντίσταση και την πάλη του λαού μας ενάντια στην τριπλή φασιστική κατοχή και βαρβαρότητα.

Γιατί το μεγάλο “ΟΧΙ” το είπε ο ελληνικός λαός. Το είπε στα πεδία των μαχών αρχικά. Το είπε στις πιο φωτεινές σελίδες αντίστασης, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, εκείνες τις μαύρες εποχές της πείνας, των εκτελέσεων, των ολοκαυτωμάτων, των δοσίλογων και των ταγματασφαλιτών.

Γιατί το “ΟΧΙ” του Ελληνικού λαού δεν χωρά ούτε στην προσπάθεια “εξωραϊσμού” του δικτάτορα Μεταξά, ούτε βέβαια στην στάση των κυβερνώντων και του βασιλιά, που έφυγαν τρέχοντας, όσοι δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, από την Ελλάδα, παραδίδοντας όλους τους κρατούμενους αγωνιστές στον στρατό κατοχής και αφήνοντας τον ελληνικό λαό κυριολεκτικά στην τύχη του.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο και όχι την απελευθέρωσή της. Και δεν είναι τυχαίο γιατί τότε θα έπρεπε να λεχθούν όλες οι αλήθειες, ότι η Ελλάδα απελευθερώθηκε από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και άλλες αντιστασιακές λαϊκές οργανώσεις. Θα έπρεπε να τονιστεί ο καθοριστικός και καταλυτικός ρόλος του Κόκκινου Στρατού στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά, τα διδάγματα από τα αίτια και τις επιπτώσεις του μεγάλου ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όσο τα σύννεφα του πολέμου διαρκώς πυκνώνουν, όσο οι πόλεμοι βρίσκονται στην γειτονιά μας και μια γενοκτονία συντελείται σε “online” μετάδοση, τόσο γίνεται όλο και πιο φανερό ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την έκβαση της μάχης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στην καπιταλιστική οικονομία, αντίθετα έχουν να χάσουν πάρα πολλά.

Η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και πιο πολύ στον πόλεμο επιδιώκοντας να αποτελέσει τον σημαιοφόρο της πολεμικής προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξώντας να κερδίσει μερίδιο από τα κέρδη του μακελειού για την άρχουσα τάξη της, αδιαφορώντας για το αν ο λαός μας γίνεται στόχος πιθανών αντιποίνων.

Η πολεμική οικονομία είναι εδώ, απομυζώντας τον κόπο του ελληνικού λαού για εξοπλισμούς, που καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια της χώρας και μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη μειωμένες παροχές για υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία κλπ. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, τον εργοδοτικό μεσαίωνα και την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, δεν αφήνουν καμία αυταπάτη για το “μάρμαρο” που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός για να κερδίζουν οι λίγοι.

Ακόμα και αυτό το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την πρόσφατη απαράδεκτη τροπολογία, προσπάθησε να εργαλειοποιήσει η κυβέρνηση για να αποτελέσει ένα ακόμα κρίκο στην ενίσχυση της κρατικής βίας και καταστολής των λαϊκών αγώνων.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά, το “ΟΧΙ” του ελληνικού Λαού, το “ΟΧΙ” στην τριπλή φασιστική κατοχή, γίνεται “ΟΧΙ” στην πολιτική που γεννά την αδικία, την φτώχεια, τις καταστροφές και τους πολέμους.

Γίνεται αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Αυτόν τον αγώνα τιμάμε και σε αυτούς τους νεκρούς προσκυνάμε!!!

Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης απέδειξε ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός μπορεί να τα βάλει με τον πιο ισχυρό αντίπαλο και να μην υποταχθεί, γιατί “αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι πάντα είναι ο ίδιος ο λαός!!!” (ύμνος του ΕΛΑΣ)