Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου: «Σχόλια από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου, σχολιάζοντας την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Βάνας Πατρινού, Δημοτικής Συμβούλου της παράταξης αναφέρεται:

Παραφράζοντας την γνωστή παροιμία θα λέγαμε οτι η “κακή ημέρα από την αρχή φαίνεται”.

Σύγκλειση Δημοτικού Συμβουλίου και η πρόσκληση περιελάμβανε ούτε λίγο ούτε πολύ 30 θέματα.

Θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας όπως η ΔΕΥΑΜ, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας το Δημοτικού Συμβουλίου, η λειτουργία των ΚΔΑΠ και των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι “γνωστές” τροποποιήσεις του οικονομικούπροϋπολογισμού κ.α.

Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης όπως οι πίνακες επιλογής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου και το θέμα του Νοσοκομείου της πόλης, που εμείς θέσαμε.

Παρατήρηση πρώτη: Είναι δυνατόν να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα αναλυτικά σε μια συνεδρίαση; Φυσικά και όχι.

Παρατήρηση δεύτερη: Είναι δυνατόν οι δημότες να παρακολουθήσουν μια συνεδρίαση αρκετών ωρών (αν αυτό είναι εφικτό λόγω των κάκιστων ηχητικών) , να ενημερωθούν και να σχηματίσουν άποψη; Δύσκολο.

Παρατήρηση τρίτη: Μήπως ο ρόλος που επιφυλάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως στην αντιπολίτευση είναι καθαρά διεκπαιρεωτικός, δεδομένου ότι η Δημοτική Αρχή έχει την απόλυτη πλειοψηφία; Πολύ πιθανό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι αρμόδιοι δεν είχαν άποψη για θέμα που οι ίδιοι εισήγαγαν προς ψήφιση. Να μην αναφερθούμε και σε θέματα για τα οποία δεν υπήρχε καθόλου εισήγηση όπως για παράδειγμα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, για το θέμα των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΜ.

Εξ’άλλου και ο προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν συζητήθηκε, σε αυτή την αντιδραστική κατεύθυνση είναι.

Είναι εξωφρενικό ότι στον απόηχο της πρόσφατης συνεδρίασης, η συζήτηση να περιφέρεται μόνο γύρω από τα όσα “γαλλικά” ακούστηκαν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν πρόκειται να συνυπογράψει τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και πρακτικές. Η θέση της είναι σταθερή και αμετάβλητη: νααγωνίζεται και μέσα και έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πολλών.

Δεσμεύεται επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να αποκαλύπτει και να ενημερώνει αναλυτικά για την σημασία των τεκταινόμενων και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα όλων μας, μένοντας στην ουσία, μακρυά από προμελετημένους θεατρινισμούς και επικοινωνιακά τερτίπια.