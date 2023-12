Σάλο προκάλεσε στο Ισραήλ ο θάνατος τριών ομήρων από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, που τους πέρασαν για τρομοκράτες της Χαμάς και τους πυροβόλησαν παρότι είχαν σηκώσει λευκή σημαία. Η είδηση ξεσήκωσε οργισμένες αντιδράσεις στο Ισραήλ και υποχρέωσε τον Mπεντζαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για τραγωδία και να ζητήσει συγνώμη. Αδιευκρίνιστο παραμένει αν οι τρεις άτυχοι νέοι άνδρες είχαν ξεφύγει από τη Χαμάς ή οι μαχητές τους χρησιμοποίησαν ως ασπίδα ή υποχρεώθηκαν να τους αφήσουν μέσα στην ένταση της μάχης.

Οι διαδηλωτές μετά από την είδηση κατέκλυσανν ξανά τους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων. Ο θάνατος τριών ομήρων που γλίτωσαν από τη Χαμάς αλλά έπεσαν από πυρά του ισραηλινού στρατού προκαλεί οργή και αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη εκεχειρίας. «Δεν θα σιωπήσουμε, ενώ όλο και περισσότεροι απαχθέντες πεθαίνουν στη Γάζα» αναφέρουν Ισραηλινοί πολίτες.

«Νομίζω ότι είναι μια τεράστια τραγωδία. Έπρεπε να είχε γίνει μια συμφωνία πολύ, πολύ νωρίτερα. Και όλες αυτές οι ζωές όλων αυτών των αθώων ανθρώπων θα μπορούσαν να είχαν σωθεί». Ο 28χρονος Γιοτάμ Χαϊμ, ο 25χρονος Σαμέρ Ταλάλκα και ο 26χρονος Αλόν Σαμρίζ είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τα κιμπούτζ Κφαρ Αζά και Νιρ Αμ. Σκοτώθηκαν στη συνοικία Σεϊτζάγια της Πόλης της Γάζας από ισραηλινούς στρατιώτες που θεώρησαν ότι απειλούνταν. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν διαδοχικά λάθη: οι όμηροι χτυπήθηκαν αφού είχαν βγει από ένα κτίριο γυμνοί από τη μέση και πάνω κρατώντας μια αυτοσχέδια λευκή σημαία. Οι δύο έπεσαν αμέσως νεκροί ενώ ο τρίτος επέστρεψε τραυματισμένος στο κτίριο για να πυροβοληθεί λίγο αργότερα από έναν άλλο στρατιώτη που θεώρησε ότι επρόκειτο για παγίδα μελών της Χαμάς.

Three Israeli captives killed mistakenly in Gaza by Israeli forces were shirtless and one of them was holding up a white flag, says an Israeli military official https://t.co/X8SL2VnOQ4 pic.twitter.com/Dw9J9dIpU7

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 16, 2023