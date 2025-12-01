Λαφαζάνης για βιβλίο Τσίπρα: «Είχε ανομολόγητο πόθο να κερδίσει το “ναι” στο δημοψήφισμα»

Σκληρή κριτική έκανε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στα όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους τότε συνεργάτες του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το απόγευμα της Δευτέρας (1/12/25) ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε χαρακτηριστικά ότι δε θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα γιατί «άμα ήμουν εκεί, δε θα μπορούσε να μιλήσει το Τσίπρας».

«Διάβασα το βιβλίο. Είναι μια αποτυχία, ένα φιάσκο αυτό το βιβλίο για τον Τσίπρα. Προσπαθεί αν δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά ο τρόπος που το κάνει, αντί να τα δικαιολογήσει τα επιδεινώνει. Στρέφεται εναντίον προσώπων και εναντίον παρεμβάσεων που έγιναν, με έναν τρόπο άγαρμπο και επιθετικό. Ειρωνικό και δηλητηριώδη» είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Υπήρχαν εντάσεις και διαφορές απόψεων αλλά άλλο αυτό και άλλο το να προσπαθήσει να υποβαθμίσει σχεδόν όλους τους συνεργάτες του, με δηλητηριώδη σχόλια. Το θεωρώ απαράδεκτο από κάθε άποψη».

Γελοία αυτά που έγραψε για μένα

«Θεωρώ γελοίο αυτό που έγραψε (σσ ότι ο Π. Λαφαζάνης προσκύνησε τον Μεντβέντεφ) διότι δείχνει ότι δεν είμαι εγώ εκτός τόπου και χρόνου αλλά είναι αυτός. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ήταν μια συνάντηση, φιλοφρόνηση, όταν μας υποδέχθηκε η ρώσικη κυβέρνηση για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τον ρώσικο αγωγό» περιέγραψε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Πρώτα απ΄ όλα, εγώ δεν ήμουν συνεργάτης του Τσίπρα. Εγώ ήμουν πάνω από τον Τσίπρα, ήμουν ιδρυτικό στέλεχος του παλιού Συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί εμένα εκτός πραγματικότητας και εκείνος ήταν. Να λέει γελοιότητες για τον Μεντβέντεφ λες κι εγώ δεν ήξερα τι συμβαίνει στη Ρωσία. Εξευτελιστικά πράγματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του είπε:

«Δε μπορούσαμε να συμπορευτούμε. Είχαμε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Είχαμε βρει κοινό παρονομαστή στο θέμα του ευρώ. Αν ήταν σε ακραία αντίθεση με το πρόγραμμα μας… Θα το προτάξουμε και αν χρειαστεί θα φύγουμε και από το ευρώ.

Εγώ επέμενα και έλεγα όχι στα μνημόνια. Με το δημοψήφισμα αναθάρρησα γιατί περίμενα το όχι σε αντίθεση με τον Τσίπρα γιατί περίμενε το ναι. Το έλεγε στις συζητήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μου έλεγε, δε βλέπεις τι γίνεται; Θα βγει το ναι, δυστυχώς. Έτσι έλεγε.

Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το ναι για να προχωρήσει στο μνημόνιο και να μην έρθει σε ρήξη με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρόλο ότι βγήκε το όχι, το μετέτρεψε σε ναι. Έκανε μια μεγάλη κωλοτούμπα, μια προδοσία».

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi