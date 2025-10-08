Κυβερνητική υπαναχώρηση για τη διαχείριση του νερού και τον ενιαίο φορέα

Σημάδια υπαναχώρησης προκέκυψαν από την τελευταία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση του νερού και τους τρόπους αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική.

Το αρχικό σχέδιο για τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και των ΤΟΕΒ όλης της χώρας με ένα ενιαίο φορέα με τη συμμετοχή και της ΔΕΗ έχει προσκρούσεις στις αντιδράσεις των δήμων, αλλά και στις επιφυλάξεις που υπάρχουν ακόμη και εντός του κυβερνητικού σχήματος.

Επί τάπητος μπαίνουν διάφορα άλλα σενάρια, χωρίς όμως η κυβέρνηση να έχει καταλήξει κάπου. Ίσως να προκριθεί ένα σχήμα με συγχωνεύσεων σε επίπεδο Περιφερειών και να μην προκύψει ένας φορέας για όλη τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει ένα πειστικό σχέδιο, που να κερδίζει π.χ. τη συναίνεση των Δήμων, αλλά ως φαίνεται δεν υπάρχει καν συγκεκριμένο σχέδιο, ούτε βέβαια και plan b, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα γίνονταν απλά μια ιδεοθύελλα, ελληνιστί το brainstorming, «ψαρεύοντας» αντιδράσεις…

Οι όποιες αποφάσεις πιθανότατα πάνε φυσικά πιο πίσω χρονικά. Και αν δεν έχουν συναίνεση, δεν αποκλείεται να παραπεμφθούν και για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Γι΄αυτό και το βάρος θα δοθεί αρχικά μέσω της ΕΥΔΑΠ σε παρεμβάσεις άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες (όπως η περίπτωση των νερών των Κρεμαστών) για να μην αντιμετωπίσει η Αττική σοβαρό πρόβλημα στην υδροδότησή της.

Εφημερίδα «Συνείδηση»