Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull κυριάρχησαν στις ανεπίσημες δοκιμές που έγιναν την Τετάρτη (22/2) στο Ντουμπάι.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατέγραψε με ευκολία τον καλύτερο χρόνο με 1:31,344, ενώ ο Λάντο Νόρις με McLaren ακολούθησε 1,140’’ πριν αργός και ο Κάρλος Σάινθ ήταν τρίτος με Ferrari στο -1,244’’.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει το νέο πρωτάθλημα, στην ίδια πίστα, στο Ντουμπάι.

