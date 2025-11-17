Κυριάκος Βελόπουλος: «1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου – Το σχολείο που “ψυχορραγεί”»

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την κατάσταση του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου – Παλαμαϊκής Σχολής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και παρουσιάζει σοβαρές ανάγκες αποκατάστασης.

Η ερώτηση του κ. Βελόπουλου:

ΘΕΜΑ: «1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου: Το σχολείο που “ψυχορραγεί”»

Κυρίες Υπουργοί,

Όπως μας πληροφόρησαν, το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου ή Παλαμαϊκή Σχολή (γνωστή και ως Παλαμαία Σχολή) χρήζει συντήρησης και εν μέρει ανακατασκευής (όντος κτήριο που στεγάζει σύγχρονο σχολείο 6 βαθμίδων, Γυμνάσιο και Λύκειο μαζί). Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα με μεγάλη προσφορά στην ιστορία του Μεσολογγίου. Η προσωνυμία του προέρχεται από τον λόγιο Παναγιώτη Παλαμά, ο οποίος ίδρυσε τη σχολή το 1760. Τη σημερινή του μορφή την απέκτησε το 1930/32, όταν στο πλαίσιο ανοικοδόμησης σχολείων ανοικοδομήθηκε και το εν λόγω. Το δε 2010 κρίθηκε ως διατηρητέο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, διότι συν τοις άλλοις συνδέεται ο φυσικός του χώρος με τα κηρυγμένα σπίτια του Κωστή Παλαμά και του Χαρίλαου Τρικούπη (συνεπώς με την ιστορία του Μεσολογγίου και κατ ́ επέκταση την ιστορία της Ελλάδος).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως προβείτε στην αναγκαία συντήρηση και στην εν μέρει – στοχευμένη ανακατασκευή του αναφερόμενου σχολικού κτηρίου, προκειμένου η εικόνα του και η λειτουργικότητά του να εναρμονισθεί με τις ιστορικές του καταβολές, καταδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό τόσο στην ιστορία του Μεσολογγίου όσο και στις ποιοτικές και αυτονόητες συνθήκες μάθησης που πρέπει να παρέχονται σε τέτοιας ιστορικότητας σχολικά κτήρια;

Σε σχετική απάντηση στην ερώτηση του κ. Βελόπουλου η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναφέρει:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 486/21.10.2025 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες

Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το κτήριο, χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου (Παλαμαϊκή Σχολή) επί της οδού Χ.Καψάλη αρ. 25 στο Μεσολόγγι, έχει χαρακτηρισθεί με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/63357/1418/14-09-2010 (ΑΠΠ’ 406), ως νεώτερο μνημείο, διότι αποτελεί κτίριο με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, σημαντικό και μοναδικό για την περιοχή δείγμα του πρώιμου ελληνικού μοντερνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4858/2021, η συντήρηση και η προστασία του μνημείου, αποτελεί ευθύνη του κυρίου ή νομέα, ο οποίος υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση του μνημείου, κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 40 του ν. 4858/2021.