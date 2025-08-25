Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη»

Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok, τονίζοντας ότι τα δημόσια σχολεία αλλάζουν όψη με την αναβάθμιση των υποδομών.

«Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. Πολύ σύντομα, θα αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε. Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο στο TikTok για τη μεταμόρφωση του 3ου Γυμνασίου Ζωγράφου το οποίο επισκέφθηκε σήμερα.

@kyriakosmitsotakis_ Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα απ' αυτά που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και ο πρωθυπουργός στο TikTok σχολιάζει τα ακόλουθα:

«Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, έχει πάνω από 300 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ανακαινιστεί. Είναι ένα από τα 431 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».

«Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. Πολύ σύντομα, θα αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε. Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

