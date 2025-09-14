Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μετά από 16 χρόνια επέστρεψε εκεί όπου ανήκει» - Πανηγυρίζει την νίκη της Εθνικής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ, δηλώνοντας ότι «μετά από 16 χρόνια επέστρεψε εκεί όπου ανήκει».

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, η εθνική ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, επικρατώντας της Φινλανδίας και χαρίζοντας μεγάλη συγκίνηση σε όλους τους Έλληνες, αφού πρόκειται για τη σημαντικότερη διάκριση των τελευταίων 16 ετών.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια θριαμβευτική ανάρτηση για την επιτυχία της εθνικής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το χάλκινο μετάλλιο λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!»

Στον κρίσιμο μικρό τελικό ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γαλανόλευκη ήταν ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέτρησε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi