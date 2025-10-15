Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ»

Για τη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, που ξεκίνησε από σήμερα, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γ' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού» δήλωσε στο βίντεό του ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: protothema.gr