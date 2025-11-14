Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εκλογές μετά τον Μάρτιο του ’27, να δούμε ποιος θα… σουβλιστεί»

Ειδήσεις έβγαλε η συνάντηση και ο καφές που ήπιε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής.

Κατεβαίνοντας από το βήμα της Βουλής, όπου απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε προς το εντευκτήριο, όπως είχε γράψει από χθες το iefimerida.gr, και συνάντησε τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Άνετος και χαλαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε στο εντευκτήριο με περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ που τον «περικύκλωσαν» μετά την «ώρα του πρωθυπουργού» στην Ολομέλεια. Μετά από έναν σύντομο διάλογο με την αγαπητή Ρούλα Τσοχαντάρη από το καφενείο, ο πρωθυπουργός της παρήγγειλε ένα ζεστό σκέτο εσπρέσο, όπως πάντα.

«Τι να πω για τις βελόνες;», είπε όταν τον ρώτησαν για την περίφημη ατάκα Γερουλάνου για το ΠΑΣΟΚ. «Η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, που δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό. Εμείς τα του οίκου μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για τις εκλογές απάντησε: «Μέχρι την άνοιξη του ’27 είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: To βασικό ειναι να ψήσετε τον Μάρτιο του ‘27

Μητσοτάκης: Τον Μάρτιο είναι το Πάσχα;

Δημοσιογράφος: Όταν θα γίνουν οι εκλογές, τον Μάρτιο δεν είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές;

Μητσοτάκης: Δεν είπα τον Μάρτιο…

Δημοσιογράφος: Ε, Μάρτη – Απρίλη. Ε, άνοιξη…

Μητσοτάκης: Μάρτης είναι χειμώνας.

Δημοσιογράφος: Θα ψήσετε την άνοιξη του ΄27;

Μητσοτάκης: Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσεις τα έθιμα του Πάσχα;

Δ. Μαρκόπουλος: Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ…

Μητσοτάκης: Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σ’ αυτές τις εκλογές! Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να μείνουμε απ’ έξω.

<br>

Ο πρωθυπουργός μάλιστα ενδιαφέρθηκε να μάθει πότε πέφτει το Πάσχα του 2027 και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος τον ενημέρωσε ότι είναι 2 Μαΐου.

Ενδιαφέρον είχε η ατάκα του κ. Μητσοτάκη στο τέλος. Καθώς σηκώθηκε είπε: «Είμαι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί σας -και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις. Πάντοτε πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο».

Μια ατάκα που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή για τους λάθος χειρισμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών και οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρ. Σκλήκα.

«Ο Μητσοτάκης ζέστανε το κλίμα και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στους βουλευτές του», σχολίαζαν αμέσως μετά βουλευτές της ΝΔ. Αξιοσημείωτο είναι ότι δίπλα του κάθονταν βουλευτές που έχουν ασκήσει κριτική ή εκφράζουν προβληματισμό για πολιτικές της κυβέρνησης, όπως οι Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Αμυράς, Φωτεινή Αραμπατζή, Διονύσης Χατζηδάκης, Διονύσης Σταμενίτης κ.α.

Να αλλάξουμε τις μπαλοταρισμένες πινακίδες στην Κρήτη και να βάλουμε και καμιά κάμερα!

Ενδιαφέρον είχε και ο διάλογος για την οπλοκατοχή και τις βεντέτες στην Κρήτη, με αφορμή την τραγωδία στα Βορίζια.

Ο Διονύσης Χατζηδάκης «πυροδότησε» τη συζήτηση υπενθυμίζοντας ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν στη Δυτική Όχθη και η αδελφή του πρωθυπουργού άρχισε να περιγράφει τις σκηνές και τους πυροβολισμούς που άκουγαν. «Όπως στην Κρήτη;», πέταξε τη σπόντα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπενθύμισε ότι το 2012 είχε γίνει μεγάλη καμπάνια μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όπως είπε μάλιστα, ένα χωριό, η Ασή Γωνιά, αποφάσισε μόνο του να σταματήσει το έθιμο με τις μπαλωθιές. «Έχω να ακούσω μπαλωθιές 4 χρόνια σε γάμους. Υπάρχει το παράδειγμα της Ασή Γωνιάς στα Χανιά: για να σε καλωσορίσουν έπεφταν 100 μπαλωθιές. Μόνοι τους, μετά την καμπάνια του 2012, το σταμάτησαν», είπε.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Να πάμε συμβολικά να αλλάξουμε τις μπαλοταρισμένες πινακίδες με νέες, έτσι ώστε να σηματοδοτηθεί η αλλαγή νοοτροπίας που προωθούμε», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Να βάλουμε και καμιά καμερούλα».

Πρόσθεσε πάντως με χιούμορ: «Lapsus ότι θα συλλαμβάνουμε τα ζευγάρια… που ειπώθηκε, τη νύφη μπορεί, τον γαμπρό όχι», προσθέτοντας ότι «το φαινόμενο δεν έχει τη συχνότητα που είχε -έχει ελαττωθεί πολύ».

«Πάντως να μην την πληρώσουν και τα σκοπευτήρια. Είναι Ολυμπιακό άθλημα και έχουμε και πρωταθλητές», απάντησε η Μπακογιάννη.

<br>

Αναφερόμενος στα τρία υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη -τα πρώτα ιδιόκτητα του Πυροσβεστικού Σώματος- που παρουσιάστηκαν χθες στην Ελευσίνα, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η κάμερά τους «βλέπει» σε απόσταση 70 χιλιομέτρων, για εναέρια επιτήρηση. «Του χρόνου θα παραλάβουμε και νέα ελικόπτερα και το 2028 τα καναντέρ».

Οι βουλευτές και ο πρωθυπουργός έπιασαν το νήμα από τα όσα προηγήθηκαν στην Ολομέλεια. Η ακρίβεια και ιδιαίτερα τα ρεβίθια, για τα οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι από το χωράφι στο ράφι πωλούνται 15 φορές πάνω, προκάλεσαν εντύπωση στον πρωθυπουργό. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που καθόταν στον απέναντι καναπέ από τον κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ότι «είναι αλήθεια, έχουν εκτιναχθεί οι τιμές στα όσπρια». Ο Αθανάσιος Μπούρας απέδωσε την αύξηση στην έλλειψη νερού. Η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη σχολιάστηκε ψιθυριστά με χιούμορ από άλλους «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι είπαν «κάνει αντιπολίτευση τώρα η Ντόρα;».

Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς πιο «χαλαρών» επαφών του πρωθυπουργού με την ΚΟ της ΝΔ. Όπως έχει γράψει η στήλη Non Paper, ο πρωθυπουργός ξεκινά «τραπεζώματα» με τους «γαλάζιους» βουλευτές, για να ακούσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, απορροφώντας τους όποιους κραδασμούς υπάρχουν.