Κυριακή Τορουνίδου: Την Τετάρτη στο Μπαμπαλιό Βάλτου η κηδεία της μητέρας της Χριστίνας Σάλτη

Την Τετάρτη στο Μπαμπαλιό Βάλτο η κηδεία της 68χρονης Κυριακής Τορουνίδου, μητέρας της Αγρινιώτισσας τραγουδίστριας, Χριστίνας Σάλτη.

Η Κυριακή Τορουνίδου άφησε την τελευταία της πνοή και την Τετάρτη (17/09) θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στο Μπαμπαλιό Βάλτο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς και φίλοι θα πουν την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 το τελευταίο «αντίο» στη Στεφάνου Τορουνίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μπαμπάλιo Βάλτου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 11:30 το πρωί.

Την εκλιπούσα αποχαιρετούν με πόνο ψυχής οι κόρες της, τα αδέλφια, τα εγγόνια, τα ανίψια καθώς και λοιποί συγγενείς.

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα της Χριστίνας Σάλτη και αδελφή του Δημάρχου Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη.