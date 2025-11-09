Κυψέλη: Βρήκε σπίτι το άστεγο ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε για 3 χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο

Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους. Η ιστορία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων στην Κυψέλη που κοιμόταν και ξυπνούσε μέσα σε αυτοκίνητο επί τρία ολόκληρα χρόνια και η αξιοπρέπεια με την οποία βίωνε αυτή τη σκληρή ζωή φαίνεται πως συγκίνησε πολλούς θεατές του MEGA.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» έδειξε την αδυσώπητη πραγματικότητα για ένα ζευγάρι, το οποίο στην Ελλάδα του 2025 δεν καταφέρνει να βρει ένα χώρο για να ζήσει αξιοπρεπώς. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα… Δεν αντέχω άλλο, είμαι κουρασμένος, απελπισμένος», είπε στην κάμερα ο κύριος Χρήστος, 70 χρόνων, που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη. «Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά παραμένουμε αξιοπρεπείς», είχε προσθέσει με μία συγκρατημένη δύναμη, ενώ η φράση «Υπομονή, είναι αδιέξοδο» αποτυπώνει την καθημερινή μάχη του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Η γειτονιά τους αγαπά και τους φροντίζει, όμως η ανάγκη τους για μια πραγματική στέγη, όπως εξήγησαν, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. «Πολύ δύσκολα. Θέλουμε ένα φθηνό σπίτι. Ακόμη και ένα μικρό σπιτάκι θα μας βοηθούσε», λένε. Οι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο κυλούν βασανιστικά. Πόσο ακόμη θα κοιμούνται σε ένα κάθισμα; Πόσο ακόμη θα πρέπει να ζητούν τα αυτονόητα; Αυτά τα ερωτήματα βασάνιζαν το ζευγάρι, που το μόνο που ζήτησε ήταν ένα μέρος για να ζήσει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Δηλαδή ένα χώρα που να μπορεί να ονομάσει «σπίτι»

