Κυψέλη: «Θα δείτε τι θα πάθετε» φώναζε ο 59χρονος πριν πυροβολήσει υπαλλήλους καθαριότητας στου Γκύζη

«Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε» φώναζε ο 59χρονος στην Κυψέλη Αττικής, πριν πυροβολήσει υπαλλήλους καθαριότητας στου Γκύζη.

Η Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αθήνας, αναφέρει ότι κατά την διάρκεια της αποκομιδής τη Δευτέρα (09.09.2025) στου Γκύζη, τρεις υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου δέχτηκαν τα πυρά από έναν άνδρα 59 ετών – ο δράστης, αρχικά τους είπε ότι τον ενοχλεί ο θόρυβος του οχήματος και στην συνέχεια τους ακολούθησε με σκούτερ και πυροβόλησε προς το μέρος τους.

Οι εργαζόμενοι, κατέθεσαν ότι ο άνδρας τους απείλησε λέγοντας: «Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Ευτυχώς από τα πυρά, δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Αρχικά, υπήρχε η υποψία ότι επρόκειτο για αεροβόλο, αλλά οι έρευνες απέδειξαν ότι ήταν κανονικό περίστροφο.

«Ο δράστης, με βάση αυτά που μας είπαν οι υπάλληλοι, πήγε προς το μέρος των υπαλλήλων και είπε ότι τον ενοχλεί ο θόρυβος και οι υπάλληλοι του είπαν “φεύγουμε τώρα”. Στην συνέχεια όπως έστριψε το απορριμματοφορο στην οδό Παράσχου, τους ακολούθησε με δίκυκλο και τους σημάδεψε με το περίστροφο τους είπε “τώρα θα δείτε τι θα πάθετε” όμως τις πρώτες φορές σημάδεψε και έκανε ότι πυροβολεί αλλά δεν ακούστηκε κρότος, μετά από 2-3 φορές ακούστηκε ο κρότος αλλά πάλι καλά δεν τραυματίστηκε κάποιος. Στην αρχή υπήρχε η υποψία μήπως ήταν αεροβόλο αλλά στην συνέχεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για περίστροφο».

Όπως εξήγησε, για την προστασία των εργαζομένων έχει δοθεί η εφαρμογή “Safe Athens”, μέσω της οποίας μπορούν να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. «Η αστυνομία έδρασε άμεσα τόσο κατά τη διάρκεια του συμβάντος όσο και την επόμενη ημέρα, μέχρι τη σύλληψη του δράστη», πρόσθεσε η ίδια.

Η αντιδήμαρχος τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων συνεχίζεται και ότι η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την άμεση επέμβαση σε ανάλογα περιστατικά.

Ο 59χρονος σήμερα Τετάρτη (10.09.2025) οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi