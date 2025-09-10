Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης (9/9) στην Κυψέλη, μετά από εκτεταμένες έρευνες καθώς πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), ο δράστης πλησίασε απορριμματοφόρο την ώρα που συνεργείο καθαριότητας πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων και πυροβόλησε προς έναν υπάλληλο, χωρίς να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Ο 59χρονος συνελήφθη σε κοντινή περιοχή από το σημείο της επίθεσης.

Σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια
ένα πιστόλι
τρία μαχαίρια
δύο σιδερογροθιές
14 φυσίγγια
δύο κουκούλες τύπου full face

Στον συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

npress.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες συγκαλεί τη προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αντικείμενο την έξαρση των ζωονόσων που απειλούν την κτηνοτροφία.

Κώστας Τσιάρας: Δευτέρα η σύσκεψη στο Υπουργείο με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

Σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες συγκαλεί τη προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αντικείμενο την έξαρση των ζωονόσων που απειλούν την κτηνοτροφία.

10 Σεπ 2025

Ετικέτες: πυροβολισμός, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;