Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης (9/9) στην Κυψέλη, μετά από εκτεταμένες έρευνες καθώς πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), ο δράστης πλησίασε απορριμματοφόρο την ώρα που συνεργείο καθαριότητας πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων και πυροβόλησε προς έναν υπάλληλο, χωρίς να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Ο 59χρονος συνελήφθη σε κοντινή περιοχή από το σημείο της επίθεσης.

Σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια

ένα πιστόλι

τρία μαχαίρια

δύο σιδερογροθιές

14 φυσίγγια

δύο κουκούλες τύπου full face

Στον συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

npress.gr