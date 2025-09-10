Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη - Βρήκαν όπλα στο σπίτι του

Ενας 59χρονος κάτοικος Κυψέλης συνελήφθη καθώς το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια περισυλλογής απορριμμάτων και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Χθες, Τρίτη 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου και τον συνέλαβαν.

Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά την έρευνα που έκαναν οι αρχές στο σπίτι του μάλιστα, βρήκαν όπλα, σφαίρες και σιδερογροθιές.

Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με 4 φυσίγγια,

πιστόλι,

3 μαχαίρια,

2 σιδερογροθιές,

14 φυσίγγια και

2 κουκούλες full face.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

iefimerida.gr