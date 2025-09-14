Κυψέλη Αγρινίου: Τιμήθηκε η μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς, Μήτσου Βλάχου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης Αγρινίου το μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς, Μήτσο Βλάχο, το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης και η Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς, με τη συμμετοχή των Αγροτικών Συνεταιρισμών Λεπενούς «Ένωση» και «Ελπίδα», καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Λεπενούς, ενώ παρούσα ήταν και η οικογένεια του εκλιπόντος.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απόδοση τιμών από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, η οποία με τη μουσική της συνόδευσε την τελετή.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν πλήθος κατοίκων της περιοχής, αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, ανάμεσά τους ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του εκλιπόντος, σε μια συμβολική πράξη σεβασμού και τιμής.





Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ζωντανή υπενθύμιση του παραδείγματος και της παρακαταθήκης που άφησε πίσω του ο αγωνιστής της γης, ο οποίος συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές.

Δείτε φωτογραφίες: